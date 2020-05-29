"ترامب" ينتقم من "تويتر" بقانون يقلص حقوقه.. والأخير: رجعي

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متابعات- أمينة عبد العال

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مواقع التواصل

 أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس قرار يضيق الخناق علي الرقابة التي فرضها مواقع التواصل الاجتماعي علي مستخدميها ويقلل من الحماية القانونية لها.

و اتخذ الرئيس الأمريكي هذه الخطوة انتقاما من قرار "تويتر" بوضع علامات تحري الحقائق علي تغريديات " ترامب".

ورد موقع التغريدات المصغرة " تويتر" اليوم الجمعة علي قرار " ترامب" التنفيذي بخصوص مواقع التواصل الاجتماعي قائلا" رجعي ولا يعتمد علي القانون الأساسي".

وأضاف الموقع في بيانه الذي نشرته" البوابة نيوز" :" إن هذا المرسوم التنفيذي رجعي ومسيس للقانون الأساسي من المادة 230 بشأن الدفاع عن الابتكار الأمريكي وحرية التعبير وهو يقوم علي أساس القيم الديمقراطية، وأي محاولات أحادية لتقويضه تهدد مستقبل حرية التعبير علي الانترنت وحريته".


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