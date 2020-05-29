  • الجمعة 29 مايو 2020
  • بتوقيت مصر10:16 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدكتور ثروت الخرباوي

هذا هو السر الحقيقي لعداء الإخوان للجيش المصري

تركي ال شيخ والخطيب

هجوم نارى من "آل الشيخ" على مجلس "الخطيب"

طعن

تهز السعودية.. عاملة منزلية تنهي حياة سيدة بـ9 طعنات

الرئيس الأمريكي

"ترامب" ينتقم من "تويتر" بقانون يقلص حقوقه.. والأخير: رجعي

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية و يسجل هذا الرقم

كورونا في مصر

كورونا ليس شبحا ولكن لابد من أخذ الاحتياطات

كورونا في مصر

أستاذ صحة عامة يكشف كارثة عن ذروة كورونا فى مصر

والدة نيمار وصديقها

مفاجأة جديدة في علاقة والدة نيمار بعاشقها الصغير

قاضي أمريكي

عزل قاض بسبب سؤال غير لائق في قضية اغتصاب

طفلة

صور.. طفلة ولدت بفمين في حالة يندر تكرارها بين البشر

الخرباوي :

هذا هو السر الحقيقي لعداء الإخوان للجيش المصري

الحياة السياسية

الدكتور ثروت الخرباوي
الدكتور ثروت الخرباوي
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

جمعة: " ليس الذكر كالأنثى" .. هذا هو المقصود

#

مفيد فوزي: هذا هو قاتل سعاد حسني الحقيقي

#

هذا هو الوقت الأفضل لتناول القهوة في رمضان

#

الإبراشي: هذا مخطط الإخوان للاستيلاء على أموال الزكاة



أكد الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر السياسي،أن الأوطان ليس لها قيمة عند الجماعات عند جماعة الإخوان المسلمين، ويرون أن واجب الجيش هو حماية الإسلام وليس الأوطان، ولذلك تسبب في عداء نفسي وعقائدي مع الجيش المصري.

 وأضاف المفكر السياسي، الخرباوي"، خلال حواره مع برنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن تضحيات الجيش المصري مثل وقدوة، وأن الجماعات الإرهابية تريد أن تكون القدوة منهم، معلقًا: "الشهيد أحمد المنسي قدوة لكل شباب العرب، وقدم روحه فداء لبلده".

وتابع :" مسلسل الاختيار تسبب في قلق كبير للجماعات الإرهابية، مؤكدًا أن محاولة الهجوم على الجيش المصري مستمرة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

كيف ينتشر الوباء الصامت؟!

فراج إسماعيل

بومبيو.. صانع الذكريات والنكبات والأوهام

د. هشام الحمامي

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» طبيبة تكشف بروتوكول علاج كورونا بالمنزل
» الأمم المتحدة: أعلى نسبة وفيات كورونا عالميا في عدن اليمنية
» الملاكم «أمير خان» يكسر حظر كورونا للم شمل عائلته
» أمريكي يختطف فتاة للمرور من نقطة تفتيش فيروس كورونا
» التضامن تكشف موعد صرف معاشات يونيو
» "الصحة" تزف بشرى سارة عن نسبة الشفاء من كورونا
» "الطب العلاجي" يكشف آخر تطورات فيروس كورونا
» دولة إفريقية ترحل العاملات في الدعارة بسبب فيروس كورونا
» هروب المئات من الحجر الصحي بـ"مالاوي"
» ليفربول يرد على استئناف مباريات الدوري الإنجليزي وسط كورونا
» مايكل جاكسون «لا زال على قيد الحياة»!

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:18

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية