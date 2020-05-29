الإفتاء: صلاة الجمعة بهذه الطريقة باطلة
طلب بتحويل المدارس لمستشفيات عزل لمصابي كورونا
الصحة تعلن إجراءات العزل المنزلي لمصاب "كورونا"
"الداخلية" تعلن عودة 4 مصالح شرطية
وفاة الحالة الثامنة بين المعلمين بفيروس كورونا
أزهري : متوفي كورونا يُيمم بالتراب ولايغسل
ضربة موجعة لليفربول بالدورى
طبيب:"مقبلين على أخطر فترة في مصر"
أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة
السعودية تزف بشري بشأن عودة رحلات الحج والعمرة
متابعات - الدويني فولي
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