الصحة تعلن إجراءات العزل المنزلي لمصاب "كورونا"

29 مايو 2020 - 01:06 م

بالتزامن مع "بروتوكول" وزارة الصحة بالسماح لخروج بعض الحالات الإيجابية لفيروس"كورونا" المستجد وبشرط أن تخضع هذه الحالات لإجراءات العزل المنزلي بدأت معظم المستشفيات المخصصة لعزل حالات الإصابة في مختلف المحافظات.

وأعلنت الصحة عن أهم الشروط الواجب توافرها في العزل وهي:

1- وجود المريض في غرفة خاصة به سواء شاب أو كبير سن وذلك بعد شرح الطبيب للمريض طرق العلاج وكيفية قياس درجة حرارته.

2- يجب أن يضم المنزل غرفة مستقلة ذات تهوية طبيعية جيدة ولها حمام خاص ولو مشترك يجب أن تكون غرفة المريض قريبة له.

3- ارتداء كمامة أثناء الخروج من الغرفة وتطهير الحمام بعد خروجه منه في كل مرة.

4- تواجد شخص واحد غير مسن لتقديم الأمل أو المستلزمات الشخصية للمريض علي ألا يدخل إلي الغرفة ، وإذا اضطر إلي الدخول يكون مرتدي الكمامة.

5- يجب أن يكون للمريض أدوات شخصية خاصة به.

ولفتت الوزارة في بيانها الذي نشرته " المصري اليوم" إلي أنه يتم متابعة المصاب خلال فترة العزل المنزلي من خلال كارت منزلي المدون به الحالة الصحية للمصاب والتاريخ الزمني للإصابة وخطة العلاج وموعد إجراء المسحات والإرشادات الوقائية للمريض والمخالطين له.

كما يحصل المريض علي الأدوية الخاصة به وهي:

هيدروكسي كلوركين 200 ملجم بعدد 12 قرصا، أوسيلتافير 75 ملجم بعدد 10 أقراص، باراسيتامول 500 ملجم عدد 10 أقراص، هاند جيل، ترمومتر زئبق، وخمسة ماسك جراحي".