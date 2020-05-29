  • الجمعة 29 مايو 2020
  • بتوقيت مصر03:25 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الإفتاء

الإفتاء: صلاة الجمعة بهذه الطريقة باطلة

محمد إسماعيل

طلب بتحويل المدارس لمستشفيات عزل لمصابي كورونا

وزيرة الصحة

الصحة تعلن إجراءات العزل المنزلي لمصاب "كورونا"

الداخلية

"الداخلية" تعلن عودة 4 مصالح شرطية

التعليم

وفاة الحالة الثامنة بين المعلمين بفيروس كورونا

أرشيفية

أزهري : متوفي كورونا يُيمم بالتراب ولايغسل

ليفربول

ضربة موجعة لليفربول بالدورى

كورونا

طبيب:"مقبلين على أخطر فترة في مصر"

بايرن ميونخ

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

الحج والعمرة

السعودية تزف بشري بشأن عودة رحلات الحج والعمرة

الصحة تعلن إجراءات العزل المنزلي لمصاب "كورونا"

الحياة السياسية

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

الصحة تعلن عن قفزة مفاجئة في عدد المصابين بـ"كورونا"

#

بـ 1000 جنيه.. الصحة تعلن عن أماكن جديدة لفحص كورونا

#

فرنسا تسجل أقل ارتفاع يومي في إصابات كورونا

#

جامعة القاهرة تعلن عن إجراءات جديدة في غرف العزل بالمدينة الجامعية

وزارة الصحة

كورنا

مستشفيات العزل

كورونا المسجد

بالتزامن مع "بروتوكول" وزارة الصحة بالسماح لخروج بعض الحالات الإيجابية لفيروس"كورونا" المستجد وبشرط أن تخضع هذه الحالات لإجراءات العزل المنزلي بدأت معظم المستشفيات المخصصة لعزل حالات الإصابة في مختلف المحافظات.

وأعلنت الصحة عن أهم الشروط الواجب توافرها في العزل وهي:

1-  وجود المريض في غرفة خاصة به سواء شاب أو كبير سن وذلك بعد شرح الطبيب للمريض طرق العلاج وكيفية قياس درجة حرارته.

2-  يجب أن يضم المنزل غرفة مستقلة ذات تهوية طبيعية جيدة ولها حمام خاص ولو مشترك يجب أن تكون غرفة المريض قريبة له.

3-   ارتداء كمامة أثناء الخروج من الغرفة وتطهير الحمام بعد خروجه منه في كل مرة.

4-   تواجد شخص واحد غير مسن لتقديم الأمل أو المستلزمات الشخصية للمريض علي ألا يدخل إلي الغرفة ، وإذا اضطر إلي الدخول يكون مرتدي الكمامة.

5-   يجب أن يكون للمريض أدوات شخصية خاصة به.

ولفتت الوزارة في بيانها الذي نشرته " المصري اليوم" إلي أنه يتم متابعة المصاب خلال فترة العزل المنزلي من خلال كارت منزلي المدون به الحالة الصحية للمصاب والتاريخ الزمني للإصابة وخطة العلاج وموعد إجراء المسحات والإرشادات الوقائية للمريض والمخالطين له.

كما يحصل المريض علي الأدوية الخاصة به وهي:

هيدروكسي كلوركين 200 ملجم بعدد 12 قرصا، أوسيلتافير 75 ملجم بعدد 10 أقراص، باراسيتامول 500 ملجم عدد 10 أقراص، هاند جيل، ترمومتر زئبق، وخمسة ماسك جراحي".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

كيف ينتشر الوباء الصامت؟!

فراج إسماعيل

بومبيو.. صانع الذكريات والنكبات والأوهام

د. هشام الحمامي

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» هل يجوز صيام 6 أيام من شوال بنية قضاء الأيام الفائتة من رمضان
» "الجبلاية" ترفع حالة الطوارئ قبل عودة الموظفين
» الفلفل الحار.. أضرار لا تنتهي
» العدل : عودة العمل بمحاكم الجنح غدا
» " كلمة شكرا مش كفاية".. مبادرة جديدة من التضامن للجيش الأبيض
» الصيادلة.. "شنطة "كورونا" غالية ومالهاش لازمة"
» يسرا : عايشة علي فيتامين سي بسبب كورونا
» مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي
» الأوقاف تعلن افتتاح 1170 مدرسة قرآنية في المحافظات
» بشرى سارة للمتعافين من كورونا
» «نيسان» تسجل أكبر خسارة منذ 20 عامًا وتغلق بعض مصانعها نهائيا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:18

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية