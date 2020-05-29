» مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

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أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إقامة المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي أول أغسطس المقبل.

وجاء الإعلان عن هذا الموعد اليوم، بعد اعلان رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أمس الخميس، استئناف مباريات البطولة في 17 يونيو المقبل.

وبناء على الموعد الجديد ستقام مباريات دور الـ8 من لكأس الاتحاد الإنجليزي، في الأسبوع الأخير من يونيو المقبل (27-28) على أن تقام مباراتا الدور قبل النهائي في 11-12 من يوليو.

وقال الاتحاد الإنجليزي، إن هذه المواعيد غير نهائية وهي تعتمد على مدى توفر عناصر السلامة المطلوبة لإقامة المباريات.

وقال مارك بولينجهام، الرئيس التنفيذي للاتحا: يسعدنا الموافقة على الموعد المؤقت لاستئناف لكأس الاتحاد الإنجليزي 2019/2020.

وأكد بولينجهام، على أن هذه المواعيد لا تزال غير نهائية وأن صحة وسلامة اللاعبين والطواقم المعاونة والجمهور تبقى على رأس أولوياتنا.


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