فيديو جديد لمقتل «جورج فلويد» على يد شرطين أمريكيين

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أظهر مقطع فيديو جديد، لحظة توقيف الشرطة الأمريكية للمواطن الأسود جورج فلويد، قبل لحظات من مصرعه بعد أن ضغط شرطي بقوة على عنقه.
وأفادت شبكة "أن بي سي نيوز"، أن اللقطات التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي تم تصويرها من الجانب الآخر من الشارع، حيث ظهر الضابط ديريك تشوفين وهو يضغط بركبته على عنق فلويد.

ويبدو أن الفيديو الجديد تم تسجيله مباشرة قبل الفيديو الآخر الذي أثار غضبًا، وظهر فيه فلويد وهو يناشد الشرطي من أجل أن يرفع ركبته عنه حيث لا يستطيع التنفس، وفقًا للمصدر ذاته.

وتحقق فريق التواصل الاجتماعي على شبكة "أن بي سي نيوز" من اللقطات الجديدة - التي تظهر فلويد محتجزًا على يد ثلاثة من رجال الشرطة - بينما يقف ضابط رابع في مكان قريب.

وقالت الشبكة إنها استخدمت عدة علامات من اللقطات السابقة للتحقق من الفيديو الجديد، بما في ذلك أنه يمكن رؤية سيارة الشرطة وتظهر دراجة صفراء متكئة على جدار خلفها.

ويظهر الفيديو الجديد أيضًا جزءًا من لافتة بجوار محطة بنزين تتطابق مع اللافتة الظاهرة في الفيديو الأول.

وانتشرت لقطات مصورة عبر مواقع التواصل، الإثنين الماضي، يظهر فيها شرطي يثبت، جورج فلويد، على الأرض وهو مكبل اليدين لأربعة دقائق واضعًا ركبته فوق رقبته أثناء اعتقاله، فيما يقول الأخير أكثر من مرة: "لست قادرًا على التنفس".

ويظهر في الفيديو أن الضابط قد استمر في الوضعية نفسها رغم غياب فلويد عن الوعي، وتم فحص نبضه بعد حوالي ثلاث دقائق من توقفه عن محاولة التنفس، لينقل بعدها بواسطة سيارة إسعاف للمستشفى.
وأثارت المقاطع المصورة لمقتل فلويد، غضبًا في مواقع التواصل الاجتماعي كما خرج الآلاف إلى شوارع مدينة مينيابوليس، احتجاجًا على الواقعة.

والثلاثاء، أعلن رئيس بلدية مينيسوتا جاكوب فراي، فصل الضباط الأربعة المتورطين بالحادثة، فيما طالبت أسرة الضحية بتوجيه تهمة القتل للضباط المتورطين. 
وتتواصل الاحتجاجات في المدينة لليوم الثالث حيث أضرم متظاهرون النيران في مركز للشرطة.

https://nypost.com/2020/05/29/george-floyds-deadly-police-encounter-shown-in-new-video/

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