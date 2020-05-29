«الصحة» تعلن تفاصيل خطة العزل المنزلي لمرضى كورونا

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة بمصر، عن خطة بشأن تقديم العلاج المنزلي للمصابين بمرض كوفيد 19 الناجم عن فيروس كورونا، لتخفيف الضغط عن المستشفيات، لمصلحة رعاية الحالات الحرجة.

وقدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تقريرا للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، حول الإجراءات المتبعة من جانب الوزارة فيما يخص مواجهة فيروس كورونا، بحسب بوابة "أخبار اليوم".

واستعرضت الوزيرة في تقريرها وقائع تسليم الأدوية للمصابين الذين هم بصدد تلقي العلاج منزليا من فيروس كورونا، والذين ما زالت نتائج تحاليلهم إيجابية (أي أنهم مصابون)، ولكن حالتهم الطبية تشهد استقرارا، مع تراجع الأعراض المرضية، وعدم احتياجهم في الوقت الراهن للعلاج بالمستشفى أو بنزل الشباب.

وقالت الوزيرة إن مسؤولي الطب الوقائي يتولون مسؤولية تحديد الفئات المستهدفة بالعلاج المنزلي، حيث يتم تجهيز الحقيبة التي تحتوي على الأدوية اللازمة من جانب الصيادلة والتمريض بالمستشفى، طبقا لحالة المنتفع وبروتوكول العلاج الذي يخضع له.

وأشارت زايد إلى أنه تم اعتماد توصيل الأدوية للمنازل لحالات العلاج المنزلي، من خلال مسؤول الطب الوقائي أو التمريض أو الرائدة الريفية، مع إدخال البيانات الشخصية على التابلت للمتابعة، ويتم توفير سبل الحماية الطبية الشخصية لمسؤول توصيل الأدوية.

وأضافت أن مسؤولي الوحدة الصحية سيكون عليهم متابعة الحالات، ورفع تقارير لأجهزة وزارة الصحة التي تتولى المتابعة والتقييم.

من جانبه أشاد رئيس الحكومة المصرية، بتجربة توفير الأدوية للحالات التي ستخضع للعلاج المنزلي من فيروس كورونا، والحرص على توصيلها للمنازل، لتجنب انتقال المصاب أو المخالطين له إلى المستشفى.

ووجه مدبولي بتوفير سبل الضبط التام لهذه المنظومة، موجها الشكر لمسؤولي وزارة الصحة، وللأطقم الطبية بوجه عام، على تنفيذ هذه المبادرة، التي ستخفف الضغط على المستشفيات، لمصلحة رعاية الحالات الحرجة.