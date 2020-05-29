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فيديو.. إنقاذ بطولي لقائد سيارة اشتعلت النار فيها

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إنقاذ بطولي لقائد سيارة اشتعلت النار فيها
إنقاذ بطولي لقائد سيارة اشتعلت النار فيها
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فتحي مجدي

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أظهر مقطع فيديو عملية إنقاذ بطولية لرجل اشتعلت النار في سيارته قبالة طريق سريع في مدينة اندوفر بولاية ماساتشوستس الأمريكية. 
وفي الفيديو الذي تم تصويره الثلاثاء يظهر "جريج بودجيل" وهو يسحب شخصًا مصابًا من سيارة مشتعلة فيها النيران.
وكان "بودجيل" في طريقه إلى العمل عند رؤية الحادث، ليسارع على الفور إلى سحب الرجل الذي كان بداخل السيارة. وقال في تصريح إلى قناة (WCVB): "رأيت أشخاصًا محتاجين، كان علي فقط مساعدتهم". 
وتم تصوير مقطع فيديو لعملية الإنقاذ من قبل "هارولد جرير"، الذي توقف بسيارته في مكان الحادث. وأظهرت اللقطات التي صورها بهاتفه "بودجيل" وهو يسحب رجلًا آخر من سيارة اشتعلت فيها النيران بسرعة. قبل أن يساعدا راكبًا آخر كان عالقًا أيضًا في السيارة.

وقال جرير: "إنه شيء آخر، عندما ترى شخصًا يفعل شيئًا رائعًا جدًا لشخص في ورطة".
ولم يكن بإمكان قائد السيارة – كما اتضح لاحقًا – بعد أن أصيب بجراح بالغة في ساقيه وذراعه، الخروج من السيارة لولا تلقيه مساعدة. 
وقال "بودجيل": "أخبرني أنه لا يملك سوى ذراع واحدة جيدة، ولهذا السبب كنت أسحبه بهذه الطريقة. لقد نظرت إليه للتو وقلت: يجب أن أسحبك يا رجل، وقد جرته للتو إلى أعلى التل".
وأثناء ذلك، توقف العديد من الأشخاص في مكان الحادث لمساعدة جهود الإنقاذ التي بذلها جرير وبودجيل. ونقل المصاب على الفور إلى مستشفى قريب.

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