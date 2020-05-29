» مقتل طفل وإصابة آخر بسبب "الحظر"

بدأت نيابة مركز المنصورة بمحافظة، اليوم الجمعة، التحقيق في واقعة مصرع طالب بالصف الثالث الإعدادي، بطعنة نافذة بالرقبة، وإصابة ابن عمه بطعنة أخرى، أثر قيام جارهما بطعنهما بسلاح أبيض لرفضه لعبهما أمام منزله خلال فترة الحظر.

وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث، بورود بلاغ لمركز المنصورة بمصرع طالب بالصف الثالث الإعدادي بقرية «البقلية» وإصابة زميل له واتهم الأهالي جارهما بالتعدي عليهما بسكين.

انتقل الرائد أحمد توفيق، رئيس مباحث المركز، وضباط المركز إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين مصرع «كريم. ع»، 16 سنة، طالب بالصف الثالث الإعدادي، متأثرا بطعنه نافذة بالرقبة، وإصابة زميله «كريم. م»، 16 سنة، نجل عم المتوفي، بإصابات مختلفة.

وبالفحص تبين أن المجني عليه كان يلعب مع أصدقاء له أمام منزل المتهم»م. ال«34 سنة» ليلا أثناء فترة الحظر وطالبهم بالابتعاد عن بيته وعدم اللعب أمامه فرفضوا ووقعت مشادة كلامية بينهم، فأخذ صاحب البيت «سكينا» وخرج به إلى الشارع وانهال ضربا عن المجني عليه وزميله، وتم نقلهما المستشفى في حالة حرجة وتوفي أحدهما متأثرا بإصابته بطعنة في الرقبة.

وتمكنت مباحث المركز من ضبط صاحب المنزل المتهم، والسكين المستخدم في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

واستمعت النيابة لشهود العيان ووالدا المجنى عليهما وكذلك المتهم وصرحت بدفن الجثة بعد انتهاء الطب الشرعى من التشريح وبيان أسباب الوفاة، كما قررت احتجاز المتهم لحين ورود تحريات المباحث.