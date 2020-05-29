اضطراب في الملاحة.. الأرصاد تعلن طقس السبت

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يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غد السبت، طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة والوجه البحرى، معتدلة على السواحل الشمالية، نشطة على شمال وجنوب الصعيد، نشطة على جنوب سيناء مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى والذي يجلب كتلة هوائية قادمة من شمال البحر المتوسط.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «29– 19»، الإسكندرية «25– 18»، قنا «36- 21»، الأقصر «36 – 23»، أسوان «37– 25» .


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