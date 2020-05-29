نجاح لقاح لكورونا بنسبة 99%.. وإنتاج 100 مليون جرعة منه

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شركة "سينوفاك" ولقاح كورونا

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شركة "سينوفاك" ولقاح كورونا
شركة "سينوفاك" ولقاح كورونا
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فتحي مجدي

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تجري شركة "سينوفاك"، التي تتخذ من بكين مقرًا لها، تجارب على لقاح لفيروس كورونا المستجد على أكثر من 1000 متطوع. 

فيما يشير العلماء المشاركون في تطويره إلى أن الاختبارات أظهرت نتنائج واعدة، وقالوا إنهم على ثقة بنسبة تصل إلى 99 في المائة من أنه سيكون فعالًا، ويأملون في إنتاج 100 مليون لقاح.

وردًا على سؤال عما إذا كان اللقاح ناجحًا، أجابت الباحثة "لو بايشان في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي نيوز": "نعم ، نعم. يجب أن يكون ناجحًا ... 99 في المائة بالتأكيد".

ويجري الباحثون حاليًا المرحلة الثانية من التجارب، لكن الاختبارات أصبحت أكثر صعوبة في الصين في ظل وجود حالات مصابة بأقل بكثير.
ويتطلع الباحثون الآن نحو أوروبا لمواصلة عملهم. وقالت هيلين يانج، كبيرة مديري علاقات المستثمرين: "نحن نتحدث إلى العديد من الدول الأوروبية وأعتقد أننا تناقشنا مع المملكة المتحدة أيضًا. إنها حاليًا مرحلة تمهيدية للغاية للمناقشة".

وتقوم الشركة، ومقرها بكين، ببناء مصنع تجاري في المدينة في محاولة لتقديم 100 مليون جرعة. سيتم استهداف الفئات المعرضة للخطر أولاً، بما في ذلك العاملين الصحيين وكبار السن.

ومع ذلك ، لا يزال هناك أشهر للانتهاء من تجارب المرحلة الثانية، وسيتطلب اللقاح موافقة الجهات التنظيمية.

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