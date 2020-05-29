"صبحي" يعتمد خطة لدعم مشروعات الشباب

29 مايو 2020 - 06:10 م

اعتمد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الخطة الاستثمارية لعام 2020/ 2021 والتي تضمن عدد من المشروعات لقطاع الشباب في محافظات الجمهورية المختلفة بالوجهين القبلي والبحري، التي تتضمن تطوير البنية التحتية الانشائية الشبابية والرياضية، وذلك في إطار الاستراتيجية العامة للوزارة وسعيها نحو توفير خدمات وأنشطة متطورة تساهم في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، وكذلك تحقيق رؤية الدولة في جعل الرياضة صناعة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.



وتسعى الوزارة في هذا الشأن الي توفير بيئة مناسبة لممارسة كافة انواع الانشطة والبرامج الشبابية والرياضة، والتأكيد على رؤية الدولة في تحويل تلك المنشآت لمراكز خدمة مجتمعية.



وتشمل الخطة انشاء 21 مركز شباب جديد، تطوير 4حمام سباحة، انشاء 213 ملعب خماسي وقانوني لمراكز الشباب، انشاء 43 ملعب متعدد، انشاء 13 مبني إداري بمراكز الشباب، تعلية أدوار لعدد 17 مركز شباب، بناء اسوار ل 83 مركز شباب، واستكمال تطوير المدن الشبابية تشمل 7 منشآت مدن ونزل ، وكذلك إنشاء واستكمال تطوير 12 مراكز التعليم المدني ومنتديات الشباب والمواقع الكشفية



وفي هذا الصدد قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأن الدوله تسعى لتطوير شامل للحركة الشبابية والرياضية، من خلال تطوير البنية التحتية وكذلك تطوير الانشطة والبرامج التي تقدمها الوزارة للنشء والشباب، مشيرا الي تنفيذ رؤية القيادة فيما يتعلق بتحقيق الفرص الاستثمارية واستغلال كامل للمنشآت الشبابية والرياضية وتحويلها الي وحدات اقتصادية تساهم في تنمية موارد تلك المتشآت، لرفع العبء المالي عن كاهل الدولة.



وأكد وزير الرياضة، بأن الوزارة ستنفذ عدد من المشروعات التي ستقدم لأبناء محافظات الوجهين البحري والقبلي والمحافظات الحدودية، والقرى الاكثر إحتياجا بتلك المحافظات، حيث ستمثل هذه المشروعات نوعا من الدعم المقدم يشمل إنشاء عدد من مراكز الشباب وحمامات السباحة التدريبية، وملاعب خماسية، وملاعب متعددة الاغراض، موضحا بأن هناك أيضا عدد من الانشطة والبرامج التي ستنفذ لأهلينا في تلك المناطق.

