محامي «ترامب» يرد على الزج باسمه في قضية العبودية الجنسية

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تحذيرات شديدة بشأن التعدي على أملاك الدولة
الأرصاد تحذر من الشبورة.. تعرف على توقعات طقس الغد
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تدخل حاسم من القوى العاملة بشأن المصريين بالأردن
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