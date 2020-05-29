» فيروس كورونا.. متى سيكون لدينا دواء لعلاجه؟

29 مايو 2020 - 06:39 م

يخوض العلماء سباقًا مع الزمن من أجل البحث عن لقاح لفيروس كورونا المستجد.





ويتم البحث في أكثر من 150 دواءً مختلفًا حول العالم، معظمها أدوية موجودة تجري تجربتها ضد الفيروس المميت.

أطلقت منظمة الصحة العالمية تجربة تضامن تهدف إلى تقييم العلاجات الواعدة.





وتقول بريطانيا إن تجربتها الخاصة بالتعافي هي الأكبر في العالم، حيث يشارك بالفعل أكثر من 5000 مريض.

وتحاول العديد من مراكز الأبحاث حول العالم استخدام دماء الناجين كعلاج، وفق تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC).

ما أنواع الأدوية التي قد تعمل؟





هناك ثلاث طرق واسعة قيد التحقيق:





الأدوية المضادة للفيروسات التي تؤثر بشكل مباشر على قدرة الفيروس على النمو داخل الجسم





الأدوية التي يمكنها تهدئة الجهاز المناعي - يصاب المرضى بمرض خطير عندما يبالغ نظام المناعة لديهم في التفاعل ويبدأ في إحداث أضرار جانبية للجسم





الأجسام المضادة، إما من دم الناجين أو مصنوعة في مختبر، والتي يمكن أن تهاجم الفيروس

ما هو الدواء الواعد؟





كانت أحدث التجارب السريرية لـ "ريمديسيفير"، وهو دواء مضاد للفيروسات تم تطويره أصلاً لعلاج الإيبولا مشجعة.





إذ وجد المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية (NIAID) أن العقار خفض مدة الأعراض من 15 يومًا إلى 11. شملت التجارب 1،063 شخصًا في المستشفيات حول العالم. تم إعطاء البعض الدواء وتم إعطاء البعض الآخر علاجًا وهميًا (وهميًا).





قال الدكتور أنتوني فوسي، الذي يدير المعهد: "لدينا الآن بيانات قوية تظهر أن ريميديسيفير يقلل إلى حد متواضع من وقت الشفاء للأشخاص الذين دخلوا المستشفى باستخدام (كوفيد – 19)".





وعلى الرغم من أن ريمديسيفير قد يساعد على التعافي - وربما يوقف الناس عن العلاج في العناية المركزة - فإن التجارب لم تعط أي مؤشر واضح عما إذا كان يمكن أن يمنع الوفيات من فيروس كورونا.





يُعتقد أن الأدوية المضادة للفيروسات قد تكون أكثر فعالية في المراحل المبكرة ، والعقاقير المناعية في وقت لاحق من المرض.





وقامت الحكومة البريطانية بتوفير الدواء لهيئة الرعاية الصحية. وقال وزير الصحة مات هانكوك انه أكبر خطوة إلى الأمام منذ بدء الوباء.

ويقول المنظمون في بريطانيا إن هناك أدلة كافية للموافقة على استخدامها. وهو أحد الأدوية الأربعة التي تجريها منظمة التضامن مع منظمة الصحة العالمية ومصنعها، "جلعاد".





في نفس الوقت الذي أظهرت فيه تجربة العقار نفسه في الصين، أنها غير فعال، كما نقلت مجلة لانسيت الطبية.





هل يمكن لعقاقير فيروس نقص المناعة البشرية علاج فيروس كورونا؟





كان هناك الكثير من الحديث، ولكن القليل من الأدلة، على أن اثنين من أدوية فيروس نقص المناعة البشرية - لوبينافير وريتونافير - ستكون فعالة في علاج فيروسات التاجية.





كانت هناك بعض الأدلة على أنه يمكنهما العمل في المختبر، لكن الدراسات على الأشخاص كانت مخيبة للآمال.





لم تحسن التركيبة التعافي أو تقلل من الوفيات أو تنخفض مستويات الفيروس في المرضى الذين يعانون من آثار (كوفيد – 19) الخطيرة.



ومع ذلك، حنمما أجريت التجربة على مرضى (مات ما يقرب من الربع)، وربما يكون قد فات الأوان حتى تعمل الأدوية بالكفاءة المطلوبة.





هل يمكن لأدوية الملاريا إيقاف الفيروس؟





تعد أدوية الملاريا جزءًا من كلٍ من تجارب التضامن والتعافي. قد يكون للكلوروكوين، ومشتق مرتبط به، هيدروكسي كلوروكين، خصائص مضادة للفيروسات ومهدئة للمناعة.





تم تسليط الضوء على الأدوية كعلاجات محتملة لفيروس كورونا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ادعاءات الرئيس دونالد ترامب، ولكن لا تزال هناك أدلة قليلة على فعاليتها.





يستخدم هيدروكسي كلوروكين أيضًا لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي، لأنه يمكن أن يساعد في تنظيم الجهاز المناعي.





وأظهرت الاختبارات المعملية المبكرة أنه يمكن أن يمنع فيروس كورونا، ولكن هناك مخاوف متزايدة بشأن استخدامه ضد المرض.





أوقفت منظمة الصحة العالمية مؤخرًا تجاربها العالمية على هيدروكسي كلوروكين بعد دراسة واسعة النطاق في دورية "لانسيت" الطبية. وقد وجد أن استخدام الدواء يمكن أن يسبب مشاكل في القلب، ويزيد في الواقع من احتمال الوفاة.





تقول منظمة الصحة العالمية أنه لا يوجد دليل قاطع على فعاليتها.









ماذا عن الأدوية المناعية؟





إذا كان الجهاز المناعي يبالغ في رد فعله تجاه الفيروس، فيمكن أن يسبب التهابًا في جميع أنحاء الجسم. يفيد ذلك في حشد الجهاز المناعي لمحاربة العدوى، ولكن الإفراط في تناوله يمكن أن يتسبب في أضرار جانبية للجسم وقد يكون مميتًا.





الفيروس التاجي: ماذا يفعل للجسم





تبحث دراسة "تضامن" في اختبار "الانترفيرون بيتا"، والذي يستخدم لعلاج التصلب المتعدد ويقلل الالتهاب. الإنترفيرون هي مجموعة من المواد الكيميائية التي يطلقها الجسم عندما تتعرض لهجوم من فيروس.





وتبحث دراسة في بريطانيا عن ديكساميثازون - وهو نوع من الستيرويد المستخدم لتقليل الالتهاب.





هل يمكن لدم الناجين معالجة الفيروس؟

يجب أن يكون لدى الأشخاص الذين ينجون من العدوى أجسام مضادة في الدم يمكنها مهاجمة الفيروس. الفكرة هي أن تأخذ بلازما الدم (الجزء الذي يحتوي على الأجسام المضادة) وتعطي ذلك للمريض كعلاج.





لقد عالجت الولايات المتحدة بالفعل 500 مريض بما يعرف بـ "بلازما النقاهة"، وهناك دول أخرى فعلت الشيء نفسه.









تجربة البلازما

كم من الوقت حتى نحصل على علاج؟





من السابق لأوانه معرفة متى قد يكون هناك دواء لالفيروس. ومع ذلك، يجب البدء في الحصول على نتائج التجارب خلال الأشهر القليلة المقبلة. هذا في وقت أبكر بكثير مما سنعرف إذا كان اللقاح (الذي يحمي من العدوى بدلاً من علاجه) فعالاً، وذلك لأن الأطباء يقومون باختبار الأدوية التي تم تطويرها بالفعل ومن المعروف أنها آمنة بما يكفي لاستخدامها، بينما يبدأ الباحثون في اللقاحات من الصفر.





يتم أيضًا اختبار بعض عقاقير الفيروسات الجديدة تمامًا والتجريبية في المختبر ولكنها ليست جاهزة بعد للاختبارات البشرية.

لماذا نحتاج إلى علاج؟





السبب الأكثر وضوحًا للرغبة في العلاج هو أنه سينقذ الأرواح، ولكنه قد يسمح أيضًا برفع بعض إجراءات الإغلاق. إن الحصول على علاج فعال ، من حيث الجوهر، سيجعل الفيروس مرضًا أخف.



إذا توقف الأشخاص الذين تم إدخالهم إلى المستشفى عن استخدام أجهزة التنفس، فسيكون هناك خطر أقل من دخولهم وحدات العناية المركزة.









كيف يعالج الأطباء المرضى الآن؟





إذا كنت مصابًا بالفيروس، فستكون الأدوية خفيفة لمعظم الناس ويمكن علاجهم في المنزل مع الراحة في الفراش، والحصول على الباراسيتامول والكثير من السوائل.



