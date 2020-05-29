  • الجمعة 29 مايو 2020
  • بتوقيت مصر07:48 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مصر ترفض إكمال المفاوضات الفنية في إثيوبيا

السودان يمهل إثيوبيا فرصة أخير قبل إعلان الحرب

صلاح

صلاح يحتل مركزًا في قائمة الرياضيين الأعلى أجرًا

وزير التنمية المحلية، محمود شعراوي،

تحذيرات شديدة بشأن التعدي على أملاك الدولة

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من الشبورة.. تعرف على توقعات طقس الغد

محامي ترامب يرد على الزج باسم هفى قضي جنسية

محامي «ترامب» يرد على الزج باسمه في قضية العبودية الجنسية

كامل الوزير

"الوزير" يكشف خطة سير القطارات

شركة "سينوفاك" ولقاح كورونا

نجاح لقاح لكورونا بنسبة 99%.. وإنتاج 100 مليون جرعة منه

ارشيفية

تدخل حاسم من القوى العاملة بشأن المصريين بالأردن

وزارة الصحة

تحذير خطير من الصحة بشأن علاج كورونا

صورة لمقتل «جورج فلويد» على يد شرطين أمريكيين

فيديو جديد لمقتل «جورج فلويد» على يد شرطين أمريكيين

السودان يمهل إثيوبيا فرصة أخير قبل إعلان الحرب

عرب وعالم

مصر ترفض إكمال المفاوضات الفنية في إثيوبيا
مصر ترفض إكمال المفاوضات الفنية في إثيوبيا
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

طبول الحرب.. مواجهة عسكرية بين إثيوبيا والسودان

#

بشرى سارة لجماهير الأهلى قبل موقعة السودان

أعلن العميد الركن عامر محمد الحسن المتحدث باسم الجيش السوداني، اليوم الجمعة، إن السودان يرى إعطاء فرصة للدبلوماسية مع إثيوبيا قبل اندلاع حرب شاملة بين البلدين.

وأكد الحسن أن، إثيوبيا تنفيذ ما اتفقنا عليه بشأن ترسيم الحدود وانتشار القوات”.

وكشف، أن هناك اتصالات بين قيادتي الجيشين السوداني والإثيوبي لاحتواء الخلافات الحدودية، مشيرًا إلى عودة الهدوء إلى الحدود السودانية الإثيوبية بعد اشتباكات الأمس.

من ناحيته دفع الجيش السوداني بتعزيزات عسكرية، في وقت سابق اليوم، إلى الحدود مع إثيوبيا.

يذكر أن ميليشيات إثيوبية إخترقت الحدود السودانية الإثيوبية في ولاية القضارف، أمس الخميس، مما أدى إلى حدوث توتر، حيث توغلت واعتدت على المشاريع الزراعية في منطقة بركة نوريت وقرية الفرسان، كما اشتبكت مع قوة عسكرية سودانية في معسكر بركة نورين.

وقتل قائد القوة السودانية النقيب كرم الدين متأثرا بجراحه في مستشفى دوكة عاصمة محلية القلابات الغربية وجرح عدد من العسكريين والمدنيين. بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السودانية.

وكان الجيش السوداني أعاد، في 30 مارس الماضي، انتشاره بعد غياب استمر لنحو 25 عاما في منطقة “الفشقة الصغرى” الحدودية مع إثيوبيا والمتنازع عليها بين البلدين، والتي تشهد توترات من وقت لآخر جراء نشاط عصابات في المنطقة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

يا عزيزي.. كلنا دكاترة!

فراج إسماعيل

بومبيو.. صانع الذكريات والنكبات والأوهام

د. هشام الحمامي

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» رقم غير متوقع لوفيات كورونا بنيويورك
» ماهي أفضل فرص الأستثمار في مصر – إستكشف أفضل الطرق
» فنان شهير يتضامن مع «شيكابالا» ردًا على حملة التنمر ضده
» فيروس كورونا.. متى سيكون لدينا دواء لعلاجه؟
» مفاجأة.. باحثون يكتشفون قدرة دواء للأطفال على علاج كورونا
» "الوزير" يكشف خطة سير القطارات
» مقتل طفل وإصابة آخر بسبب "الحظر"
» كوريا الجنوبية تشيد بعلاج الملاريا المضاد لكورونا وتطالب المزيد
» خطيب الجمعة: الحفاظ على الأرواح أهم أولويات الفترة الراهنة
» «الصحة» تعلن تفاصيل خطة العزل المنزلي لمرضى كورونا
» فيديو جديد لمقتل «جورج فلويد» على يد شرطين أمريكيين

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:28 م

  • فجر

    03:18

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية