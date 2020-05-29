السودان يمهل إثيوبيا فرصة أخير قبل إعلان الحرب

أعلن العميد الركن عامر محمد الحسن المتحدث باسم الجيش السوداني، اليوم الجمعة، إن السودان يرى إعطاء فرصة للدبلوماسية مع إثيوبيا قبل اندلاع حرب شاملة بين البلدين.

وأكد الحسن أن، إثيوبيا تنفيذ ما اتفقنا عليه بشأن ترسيم الحدود وانتشار القوات”.

وكشف، أن هناك اتصالات بين قيادتي الجيشين السوداني والإثيوبي لاحتواء الخلافات الحدودية، مشيرًا إلى عودة الهدوء إلى الحدود السودانية الإثيوبية بعد اشتباكات الأمس.

من ناحيته دفع الجيش السوداني بتعزيزات عسكرية، في وقت سابق اليوم، إلى الحدود مع إثيوبيا.

يذكر أن ميليشيات إثيوبية إخترقت الحدود السودانية الإثيوبية في ولاية القضارف، أمس الخميس، مما أدى إلى حدوث توتر، حيث توغلت واعتدت على المشاريع الزراعية في منطقة بركة نوريت وقرية الفرسان، كما اشتبكت مع قوة عسكرية سودانية في معسكر بركة نورين.

وقتل قائد القوة السودانية النقيب كرم الدين متأثرا بجراحه في مستشفى دوكة عاصمة محلية القلابات الغربية وجرح عدد من العسكريين والمدنيين. بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السودانية.

وكان الجيش السوداني أعاد، في 30 مارس الماضي، انتشاره بعد غياب استمر لنحو 25 عاما في منطقة “الفشقة الصغرى” الحدودية مع إثيوبيا والمتنازع عليها بين البلدين، والتي تشهد توترات من وقت لآخر جراء نشاط عصابات في المنطقة.