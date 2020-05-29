» ماهي أفضل فرص الأستثمار في مصر – إستكشف أفضل الطرق

يُعرف الاستثمار على أنه رأس المال المستخدم في إنتاج مجموعة من الخدمات والسلع والمواد وتوفيرها في الأسواق المخصصة, بالاضافة الى أنه هو الممتلكات والاصول التي يحصل عليها الأفراد من أجل الحصول على المال سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل.

للإستثمار أنواع وطرق عدة التي يتخذه المستثمر كطريقة ملائمة لحصد الأرباح بالطريقة التي تناسب الأمكانيات والقدرات. تعالو لنتعرف على أهم هذه الأستثمارات المتاحة في مصر :

الأسهم : وهي تنقسم الى نوعين (الأسهم العادية والأسهم الممتازة) فعندما تستثمر في أسهم شركة ما، فأنت تشتري حصة من ملكية هذه الشركة عبر امتلاكك اسهمها, ويتم تحقيق الربح في هذا النوع من الاستثمار عن طريق الزيادة في سعر السهم و توزيعات الأرباح .

العقار : وهو أحد أنواع الاسثمارات المستدامة متوسطة إلى طويلة الأجل , الحقيقة أن العقارات نادراً ما تفقد قيمتها على مدى فترات طويلة وعادة ما تزيد القيمة بمعدل أسرع من معدل التضخم , وكما يقولون " العقال قد يمرض ولكن لا يموت " فالاستثمار في العقار جيد جدا ولكن يعيبة صعوبة "تسييل" النقود بمعني اعاده بيع العقار في بعض الأوقات والظروف مثل التي نمر بها حاليا بسبب انتشار فايروس كورونا.

استثمارات النقد أو الكاش : وتكون عن طريق (حسابات التوفير بعائد أو حسابات سوق المال أو شهادات الايداع ) في البنوك, وتحمل استثمارات النقد عادة أقل عوائد محتملة مقارنة مع جميع انواع الاستثمار الأخرى, بالاضافة الى أنها لا توفر أي فرصة لنمو رأس المال عن طريق توفير دخل منتظم .

أُذون الخزانة : أو كما تسمي سندات الخزانة وهي استثمارات منخفضة المخاطر يقوم المستثمرين بشرائها من خلال البنك المركزي في الدولة، وهى لا تحمل سعر فائدة محدد وإنما تباع بسعر خصم يقل عن قيمتها الاسمية على ان يسترد مشتريها قيمتها الاسمية في تاريخ الاستحقاق وتتمثل الفائدة التى يحصل عليها المقرض في الفرق بين ما دفعه عند شراء الإذن وبين قيمته الاسمية التى يحصل عليها في تاريخ الاستحقاق.

الاستثمارات في الشركات الخاصة بـ البترول والنفط : ويعتبر هذا الاستثمار ارباحه طويلة الأجل.

الاستثمار في العملات : وهي عملية الشراء الفوري لأحد العملات في مقابل بيع عملة أخرى، وتتحرك العملات العالمية وفق أسعار صرف عائمة، كما يتم تداولها في شكل أزواج, علي سبيل المثال اليورو/ دولار والدولار/ ين والدولار /روبية وغيرها, حيث يمكن للمستثمرين التركيز علي العملات الرئيسية في السوق والاختيار فيما بينها للتداول, وتتميز تجارة الفوركس بالبساطة والخلو من التعقيدات التي يمكن ان تجدها في أسواق الأسهم والعقود الآجلة.

الاستثمار في الذهب والمعادن : بشكل عام، إن المستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستثمار في الذهب بشكل مباشر لديهم ثلاثة خيارات : يمكنهم شراء الأصول المادية، صناديق الاستثمار المتداولة، أو المتاجرة بالعقود الآجلة والخيارات في سوق السلع , ويمكن الاستثمار في الذهب بطريقتين كالتالي:

اولا:- شراء الذهب الفعلي : مثل سبائك الذهب أو العملات الذهبية أو حتى المجوهرات. عن طريق الاسواق التقليدية لبيع الذهب مثل محلات الذهب او حتي الافراد ، و الحصول الأموال بالمقابل لشراء القيمة الكاملة له، وتخزينه في مكان آمن متأملاً أن ترتفع قيمته .

ثانيا :- تجارة الذهب الإلكترونية : أو كما تسمى "التداول" على أسعار الذهب بسوق الفوركس وهي مختلفة تماما عن تجارة الذهب التقليدية وتقوم على أساس شراء عقود الذهب اونلاين عن طريق الانترنت في شركات الوساطة العالمية والتي بدورها تلعب دور الوسيط بين التجار وبين الأسواق العالميه , وتوفر الشركات وفقا لهذا النظام ما يسمى بالهامش أو الرافعة المالية والتي تضاعف رأس مال التجار 100 مره أو أكثر لكي يتمكنوا برأس مال بسيط من شراء كميات كبيرة من الذهب.

من خلال تداول عقود الفروقات، بامكان المستثمرين المضاربة بمراكز شرائية للإستفادة من صعود الأسعار أو حتى تداول مراكز البيع على المكشوف للإستفادة في حال إنخفاض أسعار الذهب.

أيهما أفضل: الاستثمار في الذهب أم العملات؟

بكل تاكيد أن الذهب هو أفضل وسيلة لادخار الأموال الفائضة عن الحاجة، أو التي يدخرها الفرد للزمن ، وحتى أنه افضل من العقار مثلما اشرنا في بداية هذا المقال ، أن قيمة الذهب تظل ثابتة كمعدن إذا ما قورنت بالعملات الورقية مثلا والتي تقل قوتها الشرائية مع الوقت بسبب التضخم.

العالم يمتلئ اليوم بالمشاكل السياسية والاقتصادية بالاضافة الى أزمة كورونا، وكل ذلك سوف يدعم الذهب مستقبلاً , فهو أحد أصول الملاذات الآمنة وأبسط مثال على ذلك تضاعف أسعار الذهب بنحو ثلاث مرات بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية في الفترة بين نهاية 2008 إلى 2011.

صحيح أن الذهب يمكن أن يتعرض للهبوط والصعود في البورصة، وبتالي قد تربح أو تخسر منه، ولكن اذا كنت تملك الخبرة لمعرفة شراء الذهب عند هبوطه بمتابعة الخبراء والاخبار الاقتصادية واختيار أوقات الشراء الجيدة، وكذلك معرفة متى تبيع حينما يكون هناك بوادر الى الهبوط، فمثلاً في مثل هذه الايام مخاوف كورونا تعتبر فرصة لشراء الذهب لهروب المستثمرين نحوه .

ماهو أفضل أسواق الاستثمار في مصر؟

فى ظل ارتفاع معدلات التضخم التى تشهدها مصر حاليا، يسعى المصريون إلى البحث عن أفضل الطرق لاستغلال واستثمار أموالهم بشكل آمن يحقق ربحا عاليا ويحافظ على هذه الأموال من آثار التضخم التى تلتهم القوة الشرائية للجنيه المصري , وتتنوع طرق الاستثمار الآمن فى مصر، ما بين الذهب والعقارات والعوائد البنكية والتجارة فى أسهم البورصة ،بالاضافة الى الاستثمار في مجال الصناعة والاستثمار الزراعي. فأيهم افضل ؟!

من خلال الاطلاع على موقع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة نجد جميع الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر من خلال الخريطة الاستثمارية , حيث توفر فرص استثمار في كافة المجالات الاقتصادية و في جميع المحافظات مثل :