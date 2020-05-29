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فنان شهير يتضامن مع «شيكابالا» ردًا على حملة التنمر ضده

الرياضة

فنان شهير يتضامن مع «شيكابالا» ردًا على حملة التنمر ضده
فنان شهير يتضامن مع «شيكابالا» ردًا على حملة التنمر ضده
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فتحي مجدي

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أعرب الفنان أحمد فهمي عن تضامنه مع محمود عبد الرازق "شيكابالا"، لاعب نادي الزمالك، ردًا على حملة التعليقات المسيئة التي انطلقت ضده عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة.

وشارك فهمي متابعيه عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام"، "بورتريه" لـ"شيكابالا"، وعلق قائلاً: "طول عمري أهلاوي متعصب.. شجع براحتك.. حفل براحتك.. هاجم براحتك.. لكني ضد التنمر والعنصرية.. ".

وأضاف "شيكا غلط في ماتش السوبر، وأنا أول واحد رديت عليه، بس مش دا الرد.. متضامن مع شيكا".

وكان شيكابالا تعرض لموجة سخرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة عقب نشر صورته مع زوجته وابنه، الأمر الذي استهجانًا واسعًا، باعتباره تتمرًا وعنصرية غير مقبولة تجاه اللاعب.

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