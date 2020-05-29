فيديو صادم.. لحظة العثور على مولود «دفن حيًا»

29 مايو 2020 - 09:13 م

عثر قرويون على طفل حديث الولادة تم دفنه حيًا في ولاية أوتار براديش شمالي الهند.











وسمع رجال الإنقاذ صرخات مكتومة عندما بدأوا حفر الأرض لبناء منزل في قرية "سونورا"، حيث اندفعوا إلى مصدر الصوت، حيث ظهرت ساق الطفل، الذي دفنت بقية أجزائه تحت التراب، ومن ثم سارعوا إلى إنقاذه.

ويظهر مقطع فيديو، نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قرويًا يسحب الطفل من تحت الأرض، وينفض جسمه الصغير من الغبار.







وبعد إخراجه، شوهد الطفل يجلس بلا حراك لبضع لحظات، بينما يتحقق أحد رجال الإنقاذ مما إذا كان يتنفس أم لا، وعندها يبدأ بأعجوبة بهزه ذراعيه وساقيه.







وسرعان ما نقل الطفل إلى مستشفى قريب لإسعافه، حيث اكتشف الأطباء أنه ابتلع الطين الذي كان يسد مجرى التنفس الخاص به. وقال الطاقم الطبي الذي يعالج الطفل إنه في حالة مستقرة، لكنه سيبقى في المستشفى تحت الإشراف.