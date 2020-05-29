» "الصحفيين" تصدر بيانًا يوميا حول تطورات كورونا بين أعضائها

29 مايو 2020 - 11:01 م

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين في بيان صدر مساء الجمعة، أن مجلس النقابة سيصدر بيانا يوميا يعلن فيه آخر تطورات فيروس كورونا بين أعضاء النقابة البالغ عددهم قرابة 12 ألف عضو، اعتمادا على تحديث المعلومات المتواصل القائم على الجهد الذي تقوم به لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية برئاسة الزميل أيمن عبدالمجيد بالتنسيق على مدار الساعة مع النقيب.



وأوضح النقيب أن منذ صدور البيان السابق مساء الأربعاء الماضي الموافق 27 مايو، هناك حالة جديدة مؤكدة لزميل صحفي تم نقله لمستشفى متخصص بالقاهرة، وهو يتلقى العلاج في الوقت الحالي، كما أن حالة أخرى مشتبه بها لزميل محتجز بإحدى المستشفيات بالقاهرة تحت العلاج والملاحظة لحين ظهور نتيجة المسحة التي أخذت منه. كما ان هناك حالتي اشتباه بالإصابة تم أخذ مسحات منهما وفي انتظار النتائج يخضعان للعزل المنزلي. وقد انتقل لرحمة الله زميل كان مشتبه في إصابته أثناء وجوده بإحدى المستشفيات قبل أن تظهر نتيجة المسحة التي أخذت منه.

وبذلك يصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة منذ بداية الفيروس بين أعضاء النقابة إلى 10 حالات، تعافت منها تماما 4 حالات، ويخضع منها للعلاج 4 حالات منهم 3 بالمستشفيات وحالة مستقرة تخضع للعلاج في المنزل، وحالتا وفاة، بإلاضافة لحالة وفاة واحدة كان مشتبها بها وتوفى الزميل قبل ظهور نتيجة المسحة. كما أن هناك 3 حالات مشتبه بها في انتظار نتيجة التحاليل، واحدة منهم بالمستشفى وحالتان بالعزل المنزلي.