ترامب "ينهي علاقة" واشنطن بمنظمة الصحة العالمية

29 مايو 2020 - 10:10 م

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، "إنهاء علاقة" واشنطن مع منظمة الصحة العالمية، على خلفية "فشلها" بتنفيذ إصلاحات في إدارتها لأزمة كورونا.



وكانت الولايات المتحدة قد أعربت أكثر من مرة عن مخاوفها تجاه طريقة إدارة منظمة الصحة العالمية لأزمة كورونا وتقاعسها عن التحذير المبكر من المرض، وانحيازها للصين.



وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن: "لأنهم (منظمة الصحة العالمية) فشلوا في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشدة، سننهي اليوم علاقتنا بالمنظمة".

وتابع: "وسنعيد توجيه هذه الأموال إلى دول أخرى حول العالم والاحتياجات الصحية العالمية الأخرى التي تحتاجها"، بحسب موقع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وأضاف أن "هناك خطوات نتخذها لها علاقة بالوضع المقلق في هونغ كونغ، وفي مقدمتها إنهاء المعاملة الخاصة لهونغ كونغ بسبب الصين".



واعتبر ترامب أن "الصين تنتهك الاتفاقية مع بريطانيا حول هونغ كونغ، وبالتالي فإن تدخل الصين في هونغ كونغ يظهر أن الأخيرة لم تعد مستقلة".

وقال الرئيس الأمريكي إننا "سنقوم بمراجعة نصائح السفر الصادرة عن وزارة الخارجية إلى هونغ كونغ، لتعكس تزايد خطر المراقبة والعقاب من قبل أجهزة أمن الدولة الصينية".



والخميس، وافق البرلمان الصيني بأغلبية، على فرض قانون للأمن القومي في هونج كونج يهدف إلى التصدي لما تصفه الصين بـ"الميول الانفصالية والتآمر والإرهاب والتدخل الأجنبي".

وذهب إلى أن "تستر الصين على فيروس ووهان تسبب بجائحة عالمية"، مؤكداً أن "الصين تتحكم بمنظمة الصحة العالمية".

واختتم ترامب حديثه بالقول إن "بكين تجسست طوال سنوات لسرقة اختراعاتنا.. واليوم أتحرك لحماية أسواقنا المالية من الصين".