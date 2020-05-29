» مصر تدخل مرحلة الذروة الأسبوعين المقبلين

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أكدت الدكتورة مها التوني، أستاذ أمراض الباطنة واستشاري مكافحة العدوى، على ضرورة ارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيرة الى أن معظم حالات العدوى تأتي من رذاذ شخص مصاب بالمرض وينتقل الى شخص آخر من خلال التقارب .
وأضافت "التوني"، خلال لقائها  ببرنامج "الشهبندر"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، يوم الجمعة أن ارتداء الكمامة يمنع انتقال الرذاذ، مشيدة بقرار الدولة بتعميم ارتداء الكمامة، موضحة أن ارتداء الكمامات سيحتوى المرض خاصة أن مصر ستدخل في مرحلة انتشار الوباء خلال الأسبوعين المقبلين.

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