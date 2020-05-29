أحد الناجين يكشف آخر ما قاله "المنسي" قبل استشهاده

29 مايو 2020 - 11:20 م

قال البطل خالد حمدون، أحد الناجين من كمين البرث مع الشهيد أحمد المنسي: «ليا الشرف إني خدمت في القوات المسلحة»، مؤكدًا أن ما حدث في مسلسل «الاختيار» هو الواقع الذي حدث في الحقيقة.



وتابع «حمدون»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي علاء أبو بكر، ببرنامج «مصر في القب»، المذاع على فضائية «المحور»: «الإرهابيين معرفوش ياخدوا شهيد واحد من الشهداء ولا ياخدوا أي حد مننا»، معلقًا: «اللي حصل في المسلسل هو الواقع بالظبط، وفضلت أدافع لحد آخر وقت».

