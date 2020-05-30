» أستاذ عقيدة: كورونا ابتلاء من الله وهو من سينجينا منه

30 مايو 2020 - 12:17 ص

قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن الحفاظ على النفس أمر شرعي، ومن لم يفعله يكون مخطئا، ويحاسبه الله، مشيرا إلى أن أول من وضع قواعد الحجر الصحي في الإنسانية هو الرسول – صل الله عليه وسلم-.



وأضاف «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مانشيت» المذاع على قناة إكسترا نيوز ، اليوم الجمعة، أنه يجب أن نأخذ بالأسباب، ونلجأ إلى الله، مؤكدا أن فيروس كورونا لن يدوم، حيث إنه ليس هناك طاعون يستمر طوال العمر، ولهذا يجب أن نطمئن، ونتفاءل بالخير.

