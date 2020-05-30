"أديب" يزف بشرى سارة بشأن فيروس كورونا

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المصريون ـ متابعات

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أكد الإعلامي عمرو أديب، أن كل العالم سيعاود العمل بعد فترة من الإغلاق بسبب فيروس كورونا، معلقاً: «كله هيفتح من هنا لأخر يونيو مع الحفاظ على الإجراءات الوقائية والاحترازية».
وأعرب «أديب»، خلال برنامج «الحكاية»، المذاع على قناة mbc مصر، يوم الجمعة، عن دهشته من عدم خوف المصريين التي عادت بلادهم للفتح من جديد، قائلا: «أنا معنديش إجابة، ولا تفسير علمي»، مشيرا إلي أن هناك من يردد أنة ليس هناك فيروس ينتشر بهذه القوة يستمر لمدة أكثر من 70 يوم، قائلا: «بس ده كلام منعتمدش عليه».
وشدد «أديب»، علي أن شهر يونيو يعتبر شهر تاريخي، لأن ستعود فيه الحياة لطبيعتها ولكن بشكل جديد، متوقعا أن تعود حركة الطيران في مصر في مطلع شهر يوليو.
 

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