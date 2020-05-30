عمرو أديب: هذا هو موعد ذروة "كورونا" في مصر

30 مايو 2020 - 12:46 ص

شدد الإعلامي عمرو أديب، على أنه يجب أن يتعامل المصريون مع الكمامة على أنها أسلوب حياة، مشيرا إلى أن ارتداء الكمامة يقي صاحبه بنسبة تتراوح ما بين 60 إلى 80% من الإصابة من الفيروس الخطير.



وأضاف «أديب»، خلال برنامج «الحكاية»، المذاع على قناة mbc مصر، يوم الجمعة، أن المستشفيات المصرية مازالت قادرة على استيعاب المرضى، ولكن بدأنا نسمع أن هناك ضغط على الأطقم الطبية، والمستشفيات، قائلا: «من هنا ولحد نص يونيو هي ذروة الإصابات في مصر».

