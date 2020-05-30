  • السبت 30 مايو 2020
  • بتوقيت مصر01:25 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا في مصر

عمرو أديب: هذا هو موعد ذروة "كورونا" في مصر

الشيخ نبيل نعيم الخبير في شئون الجماعات الإسلامية

نبيل نعيم يفضح تنظيم الإخوان على الهواء

عمرو أديب

"أديب" يزف بشرى سارة بشأن فيروس كورونا

ملحمة البرث

أحد الناجين يكشف آخر ما قاله "المنسي" قبل استشهاده

كورونا في المغرب

استشاري مكافحة العدوى تكشف شروط العزل المنزلي

وزيرة الصحة

قرار هام من "الصحة" بشأن خدمة 105 لمصابي كورونا

ترامب

ترامب "ينهي علاقة" واشنطن بمنظمة الصحة العالمية

سوق ووهان

باحثون صينيون: سوق ووهان بريء من نقل كورونا

صورة من الحادث

مصرع الجدة والأطفال الأربعة.. حادث شنيع بالدقي

صور من الفيديو

فيديو صادم.. لحظة العثور على مولود «دفن حيًا»

شرطي أمريكي يواجه تهمة القتل لتسببه بوفاة رجل "أسود البشرة"

عرب وعالم

الشرطة الأمريكية - أرشيفية
الشرطة الأمريكية - أرشيفية
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

موجة غضب تجتاح أمريكا.. مقتل رجل أسود على يد الشرطة

#

تونس.. توجيه تهمة القتل لناقل عدوى كورونا

#

إمام مسجد تزوج امرأة واكتشف بعد أسبوعين أنها رجل (تفاصيل جديدة)

#

جريمة شنيعة بالإمارات.. هتك عرض بريطانية

وجهت السلطات القضائية في ولاية مينيسوتا الأمريكية، الجمعة، تهمة القتل إلى شرطي تسبب في مقتل رجل "أسود البشرة".
وأعلن المدعي العام لمقاطعة هينيبين في الولاية مايك فريمان، توجيه تهمة القتل إلى ديريك شوفين، الذي ظهر في مقطع مصور وهو يضع ركبته فوق رقبة جورج فلويد، الذي توفي لاحقا، ما تسبب في احتجاجات عارمة.
وقالت شبكة "سي بي إس" المحلية، إنه سيتم الإعلان رسميا عن التهم الموجهة إلى شوفين لاحقا.
وفي السياق نفسه، قال مفوض إدارة السلامة العامة في مينيسوتا جون هارينغتون، في مؤتمر صحفي، إنه "علم باعتقال شوفين، وإنه قيد الاحتجاز حاليا".
وتسبب الحادث المصور الذي شهد انتشارا واسعا على شبكة الإنترنت، في اشتباكات وأعمال عنف بمدينة مينابوليس، ما دفع إلى نشر قوات من الحرس الوطني لمساعدة الشرطة المحلية على احتواء الاشتباكات وأعمال العنف والحرائق.
وأشعل متظاهرون النار في مبنى الشرطة بالمدينة، الجمعة، فيما تحاول السلطات الأمنية هناك عدم الاحتكاك بالمتظاهرين، وفق شبكة "سي إن إن" المحلية.
وارتفعت أصوات في أنحاء البلاد من أجل إحقاق العدل، مطالبة عائلة فلويد، باتهام رجال الشرطة المتورطين.
ويظهر المقطع المصور، الشرطي شوفين وهو يضع ساقه فوق عنق فلويد، المطروح أرضا وهو يقول له "لا أستطيع التنفس.. لا أستطيع التنفس.. لا تقتلني".
وبعدما تم وضعه في الأصفاد، لوحظ أن الرجل الأربعيني فقد وعيه، فجرى استدعاء الإسعاف ونقله إلى المستشفى، حيث توفي بعد ذلك بوقت قصير، بحسب الشرطة.
من جانبه، قال حاكم مينيسوتا تيم فالز، إن تغريدة الرئيس دونالد ترامب عن الولاية "ليست مفيدة"، عندما سئل عنها في مؤتمر صحفي، الجمعة.
وأضاف الحاكم، "هذا غير مفيد، مدينة مينابوليس تفعل كل ما في وسعها.. إذا ارتكبت أخطاء وكانت هناك مساءلة، علينا القيام بذلك.. ولكن في اللحظة التي نكون فيها، في لحظة شديدة التقلب، أي شيء قد يضيف الوقود إلى الحريق، يمثل تحديا حقا".
جاء ذلك بعد أن اعتبر موقع تويتر، تغريدة للرئيس الأمريكي "تُمجد العنف"، وذلك في إطار تعليق ترامب على الاشتباكات الجارية في مينابوليس، مع تصاعد حدة الاحتجاجات عقب وفاة فلويد.
وحذر ترامب، في تغريدته، من أنه "عندما يبدأ النهب، يبدأ إطلاق النار"، قائلا إن "قطاع الطرق هؤلاء يدنسون ذكرى جورج فلويد، ولن أدع ذلك يحدث.. تحدثت للتو إلى فالز، وأخبرته أن الجيش معه طوال الطريق.. ولكن عندما يبدأ النهب، يبدأ إطلاق النار".
ووضعت شركة تويتر، تحذيرا يخفي تغريدة ترامب قبل إمكانية الضغط على علامة الاستمرار لرؤيتها، كما منعت التعليق عليها أو الإعجاب بها أو إعادتها، قائلة إن "هذه التغريدة تنتهك قواعد تويتر بشأن تمجيد العنف.. لكن قررنا أنه قد يكون من المصلحة العامة الإبقاء على إمكانية الوصول إليها".
وأطلقت شرطة منيابوليس، سراح فريق مراسل "سي إن إن" عمر جيمينيز وفريقه بعد اعتقالهم على الهواء، خلال تغطية الاحتجاجات التي تشهدها المدينة إثر وفاة فلويد.
وكان فالز، اعتذر إلى شبكة "سي إن إن"، مؤكدا أن اعتقال فريقها "غير مقبول". -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

يا عزيزي.. كلنا دكاترة!

فراج إسماعيل

بومبيو.. صانع الذكريات والنكبات والأوهام

د. هشام الحمامي

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مايك بنس: "لا تسامح مع العنصرية في أمريكا"
» أستاذ عقيدة: كورونا ابتلاء من الله وهو من سينجينا منه
» مصر تدخل مرحلة الذروة الأسبوعين المقبلين
» "الصحفيين" تصدر بيانًا يوميا حول تطورات كورونا بين أعضائها
» إشعال النار في منزل ممرضتين تعملان في إنقاذ مصابي كورونا
» مصرع الجدة والأطفال الأربعة.. حادث شنيع بالدقي
» كورونا.. تسجيل عدد وفيات كبير في بريطانيا
» ارتفاع كبير في إصابات كورونا بالسودان
» كاهن هندوسي يقطع رأس رجل «إرضاءً للإلهة» من أجل كورونا
» ارتفاع حالات الشفاء من مصابي كورونا إلى 5511
» رقم غير متوقع لوفيات كورونا بنيويورك

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:17 ص

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية