مصدر يكشف السبب الحقيقي لارتفاع إصابات كورونا بمصر

وكالات - أحمد عادل شعبان
كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان عن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع إصابات كورونا في مصر خلال الأيام القليلة الماضية .
وقالت المصدر إن السبب يرجع إلى إجراءات التقصي وزيادة عدد المسحات التي تقوم بها المعامل المركزية بوزارة الصحة و وفروعها في المحافظات .
وأشار المصدر إلى أن المحامل أجرت ما يقرب من 203 ألف مسحة ، فضلا عن رفع العدد اليومي للمسحات إلى 4000 مسحة بحسب الوطن .
وأشار إلى أن المسحات يجب أن تتم بمعرفة وزارة الصحة حتى تستطيع تتبع المخالطين وعلاجهم.
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