الكشف عن مفاجآت مدوية في قضية الاعتداء على منة عبد العزيز

30 مايو 2020 - 07:36 ص

كشفت التحريات والتحقيقات مفاجآت مدوية في قضية اتهام منة عبد العزيز لأحد أصدقائها باغتصابها .



و توصلت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، إلى صحة واقعة اغتصاب فتاة التيك توك منة عبدالعزيز، على يد أحد أصدقائها، كاشفة أن المتهم عاشرها كرها، واستولى آخر على مبلغ 125 جنيه، أثناء تواجدهم فى فندق بمنطقة الطالبية، وتم التحفظ عليهم، وباشرت الجهات المختصة التحقيق.



ذكرت تحريات وتحقيقات المباحث، أنه على خلفية ما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع فيديو، يتضمن مشاهد لفتاة فى العقد الثاني من العمر، ادعت خلالها، قيام شخص بالتعدى عليها بالضرب، وإحداث إصابتها وإغتصابها بمساعدة فتيات أخريات، وتصويرها عارية في أوضاع مُخلة كَرهاً عنها.



تبين أن الفتاة المشار إليها، اعتادت ممارسة أفعال مخلة بالآداب العامة، ونشر مقاطع فيديو على أحد التطبيقات، لتحقيق مكاسب مادية، بناءً على نسبة المشاهدة.



كما اتضح أن صحة الواقعة التي ادعتها، ترجع إلى أنها دخلت أحد الفنادق

بمنطقة الطالبية بالجيزة، برفقتها (5 أشخاص "3طلاب- فتاتان"، جميعهم تربطهم علاقة صداقة بها)، وأنهم أثناء تواجدهم بالفندق، حدث خلاف بين الفتيات، فتعدى أحد الطلاب على (صاحبة الفيديو)، وأحدث إصابتها واستولى منها على (هاتفها المحمول- مبلغ 125 جنيه)، وواقعها آخر جنسيا كرها عنها، وبضبطه اعترف بذلك، وصورتها إحدى الفتيات بمقطع فيديو، ونشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتشهير بها إثر الخلاف الذى حدث بينهما.



وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المذكورين، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

