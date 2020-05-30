ساويرس عن كورونا: بسأل نفسي ليه ربنا عمل فينا كدا .. وهذه هي الإجابة

أحمد عادل شعبان
كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس عن وجهة نظره وراء الحكمة الإلهية من انتشار فيروس كورونا في العالم.
وقال ساويرس في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": قعدت أسأل نفسى ربنا عمل فينا كده ليه ؟ و ملقيتش رد غير إنه حب إننا نبطل تذمر و نشكره على الحاجات الصغيرة الحلوة اللى فى الحياة و اللى رجعنا ليها غصب عننا زى لمة الأسرة و التضامن فى مواجهة مرض خبيث و محبة الآخر و نبذ الحروب و الصراعات و أخيرا إيمانا بيه و بوجوده .
وأضاف: شكرايا رب بس كفاية.
وكسرت عدد الحالات المصابة في مصر حاجز العشرين ألف حالة وسط معدل يومي تجاوز الـ 1200 حالة في آخر يوم.
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