ساويرس عن كورونا: بسأل نفسي ليه ربنا عمل فينا كدا .. وهذه هي الإجابة

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ساويرس

كورونا

كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس عن وجهة نظره وراء الحكمة الإلهية من انتشار فيروس كورونا في العالم.

وقال ساويرس في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": قعدت أسأل نفسى ربنا عمل فينا كده ليه ؟ و ملقيتش رد غير إنه حب إننا نبطل تذمر و نشكره على الحاجات الصغيرة الحلوة اللى فى الحياة و اللى رجعنا ليها غصب عننا زى لمة الأسرة و التضامن فى مواجهة مرض خبيث و محبة الآخر و نبذ الحروب و الصراعات و أخيرا إيمانا بيه و بوجوده .

وأضاف: شكرايا رب بس كفاية.

وكسرت عدد الحالات المصابة في مصر حاجز العشرين ألف حالة وسط معدل يومي تجاوز الـ 1200 حالة في آخر يوم.

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