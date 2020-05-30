الملك سلمان يزف بشرى عن فتح المسجد النبوي

30 مايو 2020 - 09:30 ص

في عودة تدريجية للحياة الطبيعية في المملكة العربية السعودية، أعلنت رئاسة شؤون الحرمين اليوم أمس الجمعة، عن الفتح التدريجي للمسجد النبوي بدءً من غد الأحد.

وبحسب وسائل إعلام سعودية قالت الرئاسة إنه بناءً على موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اعتمد الرئيس العام لشؤون الحرمين الدكتور عبد الرحمن السديس خطة الفتح التدريجي للمسجد النبوي في ظل الإجراءات الاحترازية، بدءاً من يوم الأحد 8 شوال الجاري.

وذكرت إمارة منطقة المدينة المنورة أن دخول المصلين للمسجد النبوي اعتبارا من صلاة فجر الأحد، وسيتم تفويجهم بما لا يزيد عن 40 % من الطاقة الاستيعابية.

وأوضحت الإمارة، أن الإجراءات الاحترازية شملت رفع سجاد التوسعات والساحات كاملا، وتكون الصلاة على الرخام، وتعليق سفر الإفطار في المسجد والساحات الخارجية للمسجد النبوي.

ونوهت أن وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي وقف ميدانياً على الاستعدادات والخطط المعدة لعودة المصلين.

وكان الحرمان الشريفان قد شهدا خلال الفترة الماضية تعليق حضور المصلين لأداء الصلوات، بهدف رفع مستوى الاحترازات، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.