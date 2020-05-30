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نساء عاريات في السجون.. مدينة عربية تشتعل غضبا
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عبد القادر وحيد- متابعات

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السجون

نساء عاريات

عفرين

فرقة الحمزات

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات غاضبة، عقب الكشف عن نساء داخل سجون مدينة  عفرين بمدينة حلب.

المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن المقاتلين المهجرين من ريف دمشق في عفرين بمدينة حلب خرجوا في تظاهرات مطالبة بطرد ومحاسبة "فرقة الحمزات" إحدى الفصائل المعارضة.

وفي تصريحات صحفية لمدير المرصد، رامي عبد الرحمن، فإن مسلحي ريف دمشق حرروا معتقلين بينهم نساء احتجزن وهن عاريات لدى الفرقة المذكورة، حيث تجاوز عدد النساء داخل السجن إلى العشرات.

وأضاف أن النساء المحتجزات كرديات، منوها أن أهالي دمشق وريفها في الشمال السوري أصدروا بيانا يوضح الأسباب التي أدت إلى الاشتباك مع الفرقة، مطالبين قيادة "الجيش الوطني" المعارض والأتراك بإزالة كافة مقرات فرقة الحمزة من مدينة عفرين.

كما طالب الأهالي بتسليم جميع المتورطين ومحاسبتهم، مشددين على تقديم توضيح بسبب وجود نساء عاريات في معتقلات الفرقة.

وكان مقطع فيديو على موقع تويتر  تم تداوله على نطاق واسع،  حيث قال نشطاء ورواد مواقع التواصل إنه يظهر لحظة اقتحام مقر لفرقة الحمزات والعثور على النساء بداخله.

وكانت مدينة عفرين قد شهدت اشتباكات عنيفة بين فرقة الحمزات، وبين عناصر أحرار الشام من أهالي غوطة دمشق، حيث تتزايد وتيرتها تزامنا مع وصول تعزيزات لكلا الطرفين.

وبحسب ما صرح به المرصد السوري فقد تمكن مسلحو الغوطة من حركة أحرار الشام وجيش الإسلام والفرقة الأولى بالتعاون مع مسلحين آخرين من السيطرة على أحد مقرات فرقة الحمزات واعتقال عناصر الفرقة.


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