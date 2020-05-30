» ليست نكتة.. اكتشفت حملها قبل ساعتين من الولادة

30 مايو 2020 - 09:40 ص

في واقعة غريبة، وأثناء فحصها لأجل تلقي علاج الكلى، اكتشفت معلمة باليه أمريكية أنها حامل قبل ساعتين فقط من الولادة.

وكانت روت ليزي كوا البالغة من العمر 23 عاما، قد قامت من بنشر قصتها في فيديو على تيك توك، حيث تم نقلها إلى المستشفى في حالة إسعافية، وهي تعاني من تقلصات شديدة في البطن.

وقالت إن الألم الذي تعرضت له كان أسوأ ما شهدته في حياتها، منوهة أنها شعرت بالقلق من وجود حصى في الكلى، فطلبت من والدتها اصطحابها إلى غرفة الطوارئ.

وكانت ليزي قد سبق لها أن تعرضت لنوبات حصى الكلى من قبل، وحتى يتمكن الأطباء من إعطائها أدوية خاصة لتخفيف الألم، كان عليهم التأكد أولا من عدم وجود حمل، وخلال الاختبارات التي خضعت لها، تبين أنها حامل في الشهر الأخير.

وأضافت أنها وجدت نفسها في حالة مخاض، وأنجبت في تلك الليلة بعد 4 ساعات من نقلها إلى المستشفى طفلة.

وتابعت: إن حملها كان سهلا بشكل لا يصدق، لكن تجربة الولادة لم تكن كذلك.

وأشارت إلى أنها لم تعانِ من أية أعراض تشير إلى أنها حامل، والألم الوحيد الذي شعرت به كان قبل نقلها إلى المستشفى.