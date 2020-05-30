حسام عاشور يعلن اعتزاله رسميا

30 مايو 2020 - 10:03 ص

رفض حسام عاشور، لاعب النادى الأهلى كل العروض التي تلقاها سواء فى الدوري المصري أو الدوريات العربية وفضل الاعتزال داخل النادي الأهلي.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن حسام عاشور لاعب وسط الأهلي وقائده طلب من المستشار تركي آل الشيخ، تنظيم مهرجان اعتزال له يليق بما قدمه مع الفريق الأحمر طوال السنوات الماضية.

ورفض الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر تجديد عقد حسام عاشور، وأبلغ لجنة التخطيط لقطاع الكرة أن مركز الوسط به تخمة عددية من اللاعبين ولا داعي للإبقاء علي عاشور.