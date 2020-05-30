آخر التطورات الصحية لرجاء الجداوي

30 مايو 2020 - 10:16 ص

كشف الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي، بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا، قائلا:"حالتها الصحية مستقرة وجيدة، وأحيانا الحرارة ترتفع وتعاود الانخفاض".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قائلا: "رجاء الجداوي صاحبة واجب أوي، قلب أخضر، وست محترمة، وعمر ما يطلع منها لفظ خارج".



تابع: "رجاء في عمر التمانين ولسه بتنزل وتكافح وتجيب رزقها"، معقبا: "باقة ورد بهديها لحبيبتي، وروحي رجاء الجداوي".



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الجمعة، عن خروج 152 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5511 حالة.

