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في ذكرى الغزوة..

السبت 7 شوال.. مشهد هوليودي في غزوة أحد

الحياة السياسية

السبت 7 شوال.. مشهد هوليودي في غزوة أحد
السبت 7 شوال.. مشهد هوليودي في غزوة أحد
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عبد القادر وحيد

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مشهد هيوليودي

غزوة أحد

7 شوال

لكل نبي حواري

تحل اليوم السبت الموافق 7 شوال ذكرى غزوة أحد، التي وقعت في العام الثالث من الهجرة النبوية، والتي جرت أحداثها كاملة في جبل أحد، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم " أحد جبل يحبنا ونحبه".

وكان النصر للمسلمين في أول الغزوة بالرغم من كثرة العدد والعتاد في صف كفار قريش، الذي تجاوز عددهم 3 آلاف، من بينهم ألف فارس، بينما كان عدد المسلمين ألف مقاتل قبل أن يرجع ثلث الجيش مع رأس المنافقين عبد الله بن سلول قبل بدء المعركة.

غزوة أحد مليئة بالبطولات، والقتال الرائع، والاستبسال الرهيب حول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان هناك مشهدا يأخذ الألباب، أشبه بمشهد هوليودي في ساحة المعركة.

وتفاصيل المشهد حينما اصطف الجيشان وفي أول وقود المعركة مع تقارب الجمعان، وتدانت الفئتان، وبدأت مراحل القتال.

وكان أول وقود المعركة حامل لواء المشركين طلحة بن أبي طلحة العبدري، وكان من أشجع فرسان قريش، يسميه المسلمون "كبش الكتيبة"، خرج وهو راكب على جمل، يدعو إلى المبارزة، فأحجم عنه الناس لشجاعته المفرطة.

وأثناء هذا الجو العصيب، تقدم إليه الصحابي الجليل الزبير بن العوام، والذي لم يمهله بل وثب عليه وثبة الليث، حتى صار معه على جمله، ثم اقتحم به الأرض، فألقاه عنه وذبحه بسيفه.

ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصراع الرائع، كبّر وكبّر المسلمون، وأثنى على الزبير، وقال في حقه: " إن لكل نبي حواريا، وحواريي الزبير".


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