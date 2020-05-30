تهز السعودية.. متزوج وأب لطفلين " نهاية صادمة"

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وكالات- الدويني فولي

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السعودية

انتحار

أخبار السعودية

بندقية صيد

وضع مواطن سعودي في محافظة العرضيات بمنطقة مكة المكرمة، حداً لحياته، بطلق ناري، لقي حتفه به في حادثة انتحار فتحت السلطات المختصة تحقيقاً فيها.
وقالت تقارير محلية إن مواطناً أربعينياً متزوجاً وأباً لطفيلن، أقدم على الانتحار أمس بسلاح ناري.
وذكرت صحيفة ”سبق“ المحلية أن المنتحر يعاني من ”اعتلالات نفسية“، وأنه أطلق النار على نفسه من بندقية صيد من نوع ”شوزن“، كانت في منزله.
ولم تصدر شرطة منطقة مكة المكرمة بياناً حول الحادثة حتى ساعة إعداد هذا التقرير، فيما تواصل الشرطة تحقيقاتها لكشف ملابسات ما جرى.

ولا توجد إحصائيات رسمية حديثة لعدد حالات الانتحار التي تسجل سنوياً في السعودية التي يعيش فيها نحو 33 مليون نسمة، أكثر من ثلثهم بقليل وافدون أجانب.

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