" رينو" بدأت بتسريح 15 ألف عامل.. إجراءات قاسية بسبب كورونا

30 مايو 2020 - 11:16 ص

بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي، قررت الكثير من الشركات العالمية، إعادة النظر في هيكلة الرواتب وأعداد الموظفين بالشركات.

وكانت رينو قد تحالفت مع نيسان وميتسوبيشي، لخفض تكاليف الإنتاج، لتوفير المال وتجنب خسائر إضافية، والمشاركة في تطوير السيارات، التي تعتزم الشركات الثلاث إنتاجها، في الوقت القريب.

الشركات الثلاث بدأت في إعادة هيكلة خطتها الجديدة، لتوفير المال والخروج من أزمة كورونا، التى سببت لهم خسائر فادحة.

وأعلنت نيسان أمس عن خطتها الجديدة، حيث قررت شركة رينو الفرنسية، التخلي عن 4600 موظف فى فرنسا، وأكثر من 10 آلاف موظف وعامل لديها فى باقي الدول.

كما تم خفض إنتاج السيارات بمقدار 700 ألف سيارة، وإغلاق 4 مصانع، كإجراءات هيكلية لتعويض الخسائر.