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محافظ الجيزة: سحب رخصة أي سيارة لا يرتدي قائدها كمامة

الحياة السياسية

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
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متابعات - الدويني فولي

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رخصة

محافظ الجيزة

فيروس كورونا

كمامة

شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة، حال عدم التزام السائق بارتداء الكمامة أو سمح للمواطنين بالركوب دون ارتداء الكمامات.
يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ في بيان له أنه المحافظة تتابع جميع مواقف السيارات وخطوط سير السيلارات لمتابعة تنفيذ الاجراءات، مشيرًا إلى أنه تم التشديد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورئيس جهاز السرفيس بالتنسيق مع رجال المرور، باستمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية.

وتابع: كما تم التأكيد على إجراءات النظافة والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، تماشيًا مع سياسة التباعد الاجتماعي المقررة من مجلس الوزراء.

وناشد محافظ الجيزة، أصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الألتزام بارتداء الكمامة الواقية، وعدم السماح للمواطنين بركوب السيارة إلأ بعد أرتداء الكمامة الواقية.

وأشار إلى ضرورة تعقيم السيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف، وبعد نزول الركاب، لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية حرصاً على صحتهم من الأصابة بفيروس كورونا المستجد.

ودعا راشد المواطنين بالإبلاغ عن أي سيارة سرفيس أو أجرة لم يلتزم قائدها بأرتداء الكمامة لتوقيع الغرامة المقررة.

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