"سنانه سودا وريحتها وحشة".. دعوى خلع ضد زوجها

30 مايو 2020 - 12:44 م

لم تكن تتصور الفتاة ذات الـ 23 عاما أنها سيصل بها الحال إلي أن تطلب الخلع من زوجها بالمحاكم وأن تتحول أحلامها من الزواج من فتي أحلامها الذي يخطفها علي حصانه الأبيض إلى عش زوجية مع رجل يكبرها بـ 20 عاما، جعل حياتها سلسلة من المآسي والضياع.

وتقول "صفاء" في دعوي الخلع التي رفعتها أمام محكمة الأسرة بالجيزة إن أحلامها كانت بسيطة فهي لم تطلب فيلا وعربة ولا مجوهرات وجل ما كانت تطلبه رجلا تحبه، حسبما نشرت "فيتو".

وتكمل بدموعها قائلة: "أجبرني أهلي علي الزواج من رجل يكبرني بـ 22 عاما أرمل ولديه طفلان وبالرغم من أنه أكد أن هناك من يرعي أبنائه، إلا أنني لم أستطلع تحمل أنه أقل مني تعليم أنا الحاصلة علي بكالوريوس الآداب وهو حامل الإعدادية ويعمل تاج فاكهة، وبعد الزواج فوجئت به بأنه يدخن بشراهة مما جعل أسنانه سوداء وهو ما أكن استطيع أن أتحمله وأنا معه، وبالرغم من أنني طلبت منه الكثير من المرات أن يهتم بنظافته إلا أن رده كان دائما" ما تشغليش بالي بحاجات تافهة.. أنا مش فاضي للكلام الفارغ ده ".

وأضافت: طلبت الطلاق لكنه رفض وأهلي رفضوا وأرغموني علي العيش معه لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لذلك تقدمت بدعوي خلع أمام محكمة الأسرة برقم 9856 لسنة 2018 وما زالت منظورة أمام المحكمة للفصل فيها".