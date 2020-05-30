برلماني يطالب بخفض تنسيق كليات الطب لـ90% لمواجهة كورونا

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وكالات- الدويني فولي

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كورونا

كليات الطب

تنسيق

حاتم عبد الحميد

أعلن حاتم عبد الحميد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عن تقدمه مقترح برغبة بشأن هبوط التنسيق لكليات الطب لـ90% فقط لمواجهة فيروس كورونا وغيره من المخاطر التى تهدد صحة المواطن.

وقال "عبد الحميد" حسب صدى البلد، إن الفترة الحالية شهدت حاجة كبيرة لزيادة عدد الأطباء فى المستشفيات فى ظل وجود فيروس كورونا المستجد، لاسيما وجود عجز كبير فى عدد الأطباء داخل المستشفيات قبل ظهور الفيروس اللعين.


وأشار عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان إلى ضرورة أن ينعقد المجلس الأعلى للجامعات للنظر فى قبول دفعة جديدة من الطلاب لكليات الطب من 90 % حتى يكون هناك جيش أبيض جديد قادر على مواجهة الفيروسات والقضاء عليها فى كل مكان بالجمهورية.

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