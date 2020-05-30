دراسة: مشاكل الفم والأسنان تؤثر علي الخصوبة

30 مايو 2020 - 01:12 م

كشفت دراسة طبية حديثة عن علاقة وثيقة بين مشاكل الفم والأسنان وخصوبة الرجال والنساء.

وأشارت الدراسة إلى أن الآثار الجانبية تتعدى حدود الفن لتؤثر على صحة الجسم بشكل عام وبخاصة خصوبة الرجال والنساء بسبب دخول البكتيريا للجسم وتسببها في التهابات بكتيرية للجهاز التناسلي.

وأكدت الدراسة أن النساء اللاتي يعانين من التهابات في اللثة يحتجن إلي وقت أطول لكي يحملن على عكس الأخريات غير المصابات.

وأوصت الدراسة بنظافة الفم وعلاج مشاكل الأسنان منعا لانتشار البكتيريا في الأمعاء و أعضاء الجسم المختلفة.