  • السبت 30 مايو 2020
  • بتوقيت مصر01:57 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

"جربته على أقاربي".. طبيب يعلن اكتشافه علاجا لكورونا

مستشار بن زايد ساخرا : صرخت إيران فولدت "نملة"

مستشار بن زايد: هذه هي حالة دول الخليج بعد كورونا

تركي والخطيب

بعد تبادل الشتائم.. سر انقلاب تركي آل الشيخ على الأهلي

« ضابط الغلابة».. شقة للإيجار ببلاش

« ضابط الغلابة».. شقة للإيجار ببلاش

تركي آل شيخ

رسالة جديدة من "آل الشيخ" لشعب مصر

دعوي خلع

"سنانه سودا وريحتها وحشة".. دعوى خلع ضد زوجها

فيروس"كورونا"

أشرس من كورونا.. عالم يحذر من فيروس قد يقتل نصف البشرية

ترامب

تراجع لتويتر.. واعتراف بالخطأ مع ترامب

تركي آل شيخ

رد قاسٍ من عضو الأهلى على تجاوزات "آل الشيخ"

الشرطة الكويتية

الكويت تعتقل فنانة شهيرة بسبب "الإرهاب" (التفاصيل كاملة)

بعد غلاء الأسعار.. هيا الشعيبي: هنحط الحفاضات بدل الكمامات

الصفحة الأخيرة

هيا الشعيبي
هيا الشعيبي
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

بعد وفاتها بـ"كورونا".. تعود للحياة بعد شهر

#

ما حكم غلاء الأسعار بسبب كورونا.. الإفتاء تجيب

#

عيار 21 يسجل 772 جنيهًأ.. أسعار الذهب في ختام التعاملات

#

بعد حديث «السيسي» عن تراجع الدولار.. تعرف على الأسعار

أسعار

حفاضات

هيا الشعيبي

فنانة كويتية

كمامات

أثارت الممثلة الكويتية ?هيا الشعيبي، حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي،? بعد حديثها عن سعر بيع الكمامات في الكويت خلال فترة أزمة ?فيروس كورونا?، مستغربةً إرتفاع أسعارها بشكل كبير.

وقالت في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي"إنستجرام"، إن تلك الأسعار كانت في السابق منخفضة، وإنه كان يتم شراء الكمامات من أجل استخدامها في المطبخ ولتضعها العاملات المنزليات.

وعبرت الفنانة الكويتية، عن استغرابها لارتفاع أسعار تلك القطع التي يتم شراؤها عن طريق الجمعيات الخاصة، مشيرة إلى أنه من الأفضل في هذه الحالة وضع حفاضات الأطفال على الوجوه.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

يا عزيزي.. كلنا دكاترة!

فراج إسماعيل

بومبيو.. صانع الذكريات والنكبات والأوهام

د. هشام الحمامي

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أزهري: الله هو من ابتلانا بكورونا
» بالصور.. برلمانية بملابس مكشوفة: أنا حرة
» بعد توقفها بسبب "كورونا".. عودة محاكم الجنح والجنح المستأنفة للعمل
» "موجة حارة جديدة".. الأرصاد تحذر المواطنين
» بعد انتفاضة الغضب.. زوجة الشرطي الأمريكي تطلب الطلاق
» محافظ الجيزة: سحب رخصة أي سيارة لا يرتدي قائدها كمامة
» قرار بغلق نقابة المحامين بعد إصابة موظفين بـ"كورونا"
» الصحة: ممنوع دخول المستشفيات بدون "كمامات"
» آخر ما قاله"حسن حسني" قبل وفاته
» الأهلى يعاقب أحد لاعبيه بعد ظهور إعلامي
» المحظوظة.. 111 عاما وتنجو من كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية