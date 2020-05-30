» أزهري: الله هو من ابتلانا بكورونا

30 مايو 2020 - 01:23 م

أكد الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أن فيروس كورونا لن يدوم، حيث إنه ليس هناك طاعون يستمر طوال العمر، ولهذا يجب أن نطمئن، ونتفاءل بالخير، معقبا: "الله هو من ابتلانا بفيروس كورونا، وهو من سينجينا وينقذنا منه".



وأضاف "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أول من وضع قواعد الحجر الصحي في الإنسانية هو الرسول صل الله عليه وسلم.



وأوضح أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أن الحفاظ على النفس أمر شرعي، ومن لم يفعله يكون مخطئا، ويحاسبه الله

