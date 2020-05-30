» بالصور.. برلمانية بملابس مكشوفة: أنا حرة

30 مايو 2020 - 01:26 م

انتشرت عدة صور لعضو مجلس الشيوخ الاتحادي في البرازيل، آنا باولا دا سيلفا، وهي تؤدي اليمين الدستورية بملابس مكشوفة ومثيرة.

وتعرضت عضوة مجلس الشيوخ لانتقادات حادة، حيث اعترض البعض على ملابسها، لأنها مكشوفة جدا من جهة الصدر.

كما تعرضت لهجوم شرس من قبل وسائل الإعلام المحلية، حيث خرجت البرلمانية البرازيلية، وأعلنت على الملأ أن لباسها هو تذكير للرجال بأن للنساء الحرية في الاختيار.

يذكر أن البرلمان البرازيلى يمثل الهيئة التشريعية للحكومة الاتحادية، ومثله مثل عديد من برلمانات العالم، حيث يتكون من غرفتين تشريعيتين: مجلس النواب، ومجلس الشيوخ الاتحادى.



