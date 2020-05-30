  • السبت 30 مايو 2020
  • بتوقيت مصر01:58 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

"جربته على أقاربي".. طبيب يعلن اكتشافه علاجا لكورونا

مستشار بن زايد ساخرا : صرخت إيران فولدت "نملة"

مستشار بن زايد: هذه هي حالة دول الخليج بعد كورونا

تركي والخطيب

بعد تبادل الشتائم.. سر انقلاب تركي آل الشيخ على الأهلي

« ضابط الغلابة».. شقة للإيجار ببلاش

« ضابط الغلابة».. شقة للإيجار ببلاش

تركي آل شيخ

رسالة جديدة من "آل الشيخ" لشعب مصر

دعوي خلع

"سنانه سودا وريحتها وحشة".. دعوى خلع ضد زوجها

فيروس"كورونا"

أشرس من كورونا.. عالم يحذر من فيروس قد يقتل نصف البشرية

ترامب

تراجع لتويتر.. واعتراف بالخطأ مع ترامب

تركي آل شيخ

رد قاسٍ من عضو الأهلى على تجاوزات "آل الشيخ"

الشرطة الكويتية

الكويت تعتقل فنانة شهيرة بسبب "الإرهاب" (التفاصيل كاملة)

مستشار بن زايد: هذه هي حالة دول الخليج بعد كورونا

الحياة السياسية

مستشار بن زايد ساخرا : صرخت إيران فولدت "نملة"
مستشار بن زايد ساخرا : صرخت إيران فولدت "نملة"
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

بعد رده على مستشار بن زايد.. تركي الحمد: يا قلب لا تحزن

#

بعد "الكويت بلا طعم".. مستشار بن زايد يفاجئ الجميع بهذا الأمر

#

مستشار بن زايد: هذا الشخص أكثر المستفيدين من كورونا

#

مستشار بن زايد: هذا ما سيحصده كورونا خلال 2020

دول الخليج

عبد الخالق عبد الله

أسيوة الخليج

ما بعد كورونا

قال الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي إن الوضع في الخليج ليس كسابقه، حيث تحول السياسي إلى العواصم الخليجية.

 وأضاف مستشار بن زايد السابق في مقال له  بعنوان " لحظة الخليج العربي في عالم ما بعد كورونا"، والذي نشرته صحيفة إيلاف أن الجميع من دون استثناء تأثر قليلاً أو كثيراً من صدمة كورونا.

وأوضح أنه بالرغم من أن معركة كورونا لم تنتهِ بعد، وقد تكون في الدقائق الأولى من الساعة ومن الاستحالة التكهن بمساراتها النهائية، إلا أن هناك من استبق النهايات ليروّج لمقولة أن حياة ما بعد كورونا ستختلف عن الحياة قبله، وأن خليج ما بعد كورونا ليس كخليج ما قبل انتشار الجائحة.

وأشار عبد الخالق  إلى أن هذه التكهنات سابقة لأوانها، متسائلا:"  هل كورونا منعطف تأسيسي مفصلي في التاريخ العالمي، يلغي ما قبله ويؤسس لما بعده؟ وهل هو هكذا بالنسبة لدول الخليج العربي وللحظتها في التاريخ العربي المعاصر؟ كيف سيؤثر كورونا على أولويات هذه الدول الداخلية والخارجية؟ هل سيكشف عن قوة أم عن ضعف هذه الدول؟ وهل لحظة الخليج ما بعد كورونا ستختلف عما قبله؟ وهل سيكون الجزء الخليجي أقل أم أكثر ازدهاراً واخضراراً؟

كما تساء ل أيضا:  وبتحديد أكثر، هل ستخرج كل من الإمارات والسعودية، أهم ركيزتين في لحظة الخليج، بوضع إقليمي ودولي أفضل أم أسوأ؟

وأضاف عبد الخالق أنه بسبب كورونا من المتوقع أن تقترب دول الخليج من محيطها الآسيوي وتعزز من تداخلها معه، وهو التداخل الذي تعزز في السنوات الأخيرة، لتصبح لحظة الخليج أكثر "أسيوة".

واستطرد في حديثه قائلا :  كورونا سرّع من الصعود الصيني الآسيوي معاً، وفي عالم ما بعد كورونا ستقوي دول الخليج علاقاتها بالشرق على حساب الغرب.

وتابع : "أسيوة" وليس "أمركة" الخليج ستكون علامة فارقة لخليج القرن 21.،  فثلاثة أرباع نفط وغاز الخليج يسافر يومياً للشرق الآسيوي، والنسبة في تزايد، واينما يذهب النفط تذهب المصلحة الخليجية الوطنية.

وأشار إلى أن الإمارات لن تنسى أن كوريا الجنوبية هي الدولة التي قدمت لها ثلث إنتاجها من المعدات الطبية لمواجهة كورونا.

وأضاف عبد الخالق أن صدمة كورونا على اقتصاديات الخليج عنيفة لكنها ليست مميتة؟،  فما حدث أن لحظة الخليج التي كانت خضراء اقتصادياً هي الآن أقل اخضراراً.

واختتم حديثه قائلا :  فدول الخليج تعاني من ركود هو الأسوأ، وعليها أن ترتب أوضاعها وتجمد مشاريعها التنموية الطموحة حتى حين.

 أما الخلاف الخليجي فلم يتم احتواؤه، والحرب في اليمن مستمرة والتعاون الخليجي ليس في أحسن حالاته والتوتر في الخليج في صعود وهبوط.

أما أن تكون لحظة الخليج أقل اخضراراً مالياً فهي حالة مؤقتة مرت بها دول الخليج في فترات سابقة وخرجت أقوى،  لكن عولمة وأسيوة لحظة الخليج هما المنعطف الجديد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

يا عزيزي.. كلنا دكاترة!

فراج إسماعيل

بومبيو.. صانع الذكريات والنكبات والأوهام

د. هشام الحمامي

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أزهري: الله هو من ابتلانا بكورونا
» بالصور.. برلمانية بملابس مكشوفة: أنا حرة
» بعد توقفها بسبب "كورونا".. عودة محاكم الجنح والجنح المستأنفة للعمل
» "موجة حارة جديدة".. الأرصاد تحذر المواطنين
» بعد انتفاضة الغضب.. زوجة الشرطي الأمريكي تطلب الطلاق
» محافظ الجيزة: سحب رخصة أي سيارة لا يرتدي قائدها كمامة
» قرار بغلق نقابة المحامين بعد إصابة موظفين بـ"كورونا"
» الصحة: ممنوع دخول المستشفيات بدون "كمامات"
» آخر ما قاله"حسن حسني" قبل وفاته
» الأهلى يعاقب أحد لاعبيه بعد ظهور إعلامي
» المحظوظة.. 111 عاما وتنجو من كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية