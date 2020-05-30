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استخدامات سحرية لن تتوقعها لقشر الموز

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متابعات- أمينة عبد العال

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الموز

حب الشباب

قشر الموز

نباتات المنزل

يعتبر الموز من الفاكهة المتواجدة طوال العام إلى جانب أنه من الفاكهة المحببة للجميع إلى جانب أنه يحتوي علي العديد من الفيتامينات والعناصر المهمة التي يحتاج إليها الجسم.

واعتاد الجميع علي التخلص من قشر الموز لعدم أهميته أو وجود فوائد له إلا أن دراسات حديثة كشفت عن فوائد سحرية له.

ومن أهم هذه الفوائد:

1-  استخدامه كملمع للأحذية الجلدية من خلال فرك الجزء الداخلي للموز في الحذاء حيث تساعد الدهون المتواجدة في القشرة في إكساب الحذاء لمعان زاهي.

2-  تبييض الأسنان من خلال فرك قشر الموز بالأسنان ثم تركها لمدة دقيقتين ثم غسل الأسنان بالماء جيدا وتكرر تلك العملية طوال 3 أسابيع.

3-   فرك الوجه بالموز للقضاء علي حب الشباب.

4-  تلميع نباتات المنزل.


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