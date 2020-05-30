» "السكك الحديدية": اللي ناسي الكمامة عندنا بسعر رمزي

30 مايو 2020 - 02:26 م

كشف المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، عن جولة تفقدية أجراها وزير النقل، المهندس كامل الوزير، صباح اليوم، بمحطة مصر؛ لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



وأضاف "رسلان"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، بأن نحو 90% من المترددين على المحطة يرتددون الكمامة، ومن لم يرتد الكمامة يتجه لشباك التذاكر ويحصل عليها بسعر رمزي، معقبا :" اللي نسيها موجودة عندنا بسعر رمزي".



وأوضح رئيس هيئة السكك الحديدية، أن تسيير رحلات القطارات يبدأ من 6 ونصف صباحا وحتى السابعة والنصف مساءً،مؤكدًا أن هناك وعيا كاملا من جانب المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية.

