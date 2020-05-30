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بالشرقية

أهل متوفى بـ كورونا يحاولون أخذ جثمانه بالقوة دون تغسيل

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متابعات - الدويني فولي

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الشرطة

الشرقية

متوفي

فيروس كورونا

تعدي أهالي بالشرقية، على مستشفى الإبراهيمية، بعد أن توفيت حالة  داخل المستشفى كان يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد وحاولوا الحصول على الجثمان بالقوة دون تغسيله أو تكفينه؛ ما جعل إدارة المستشفي تستعين بالأجهزة الأمنية.
وحسب صدي البلد، فإن الحالة لمسن من قرية شرقية مباشر دائرة مركز شرطة الإبراهيمية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الوضع، وإعادة الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وجارٍ تغسيله وتكفينه وفقا لبروتوكول وزارة الصحة والسكان. 

وناشدت إدارة المستشفى جميع المواطنين الالتزام وضبط النفس خاصة أثناء الفترة الحالية التي تتطلب مزيدًا من الوعي واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد.
ونشرت الصفحة الرسمية لمستشفي الإبراهيمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بيانا أكدت فيه، أن أهالي المتوفي أعادوا الجثمان إلي المستشفي، وجارٍ تغسيله وتكفينه وفق بروتوكول مكافحة العدوي بوزارة الصحة والسكان.

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