» عروض الخليج تهدد مسيرة نجم الأهلى

30 مايو 2020 - 02:50 م

تلقى صالح جمعة لاعب الأهلى، اتصالات من بعض وكلاء اللاعبين أكدوا له أن هناك عدة أندية خليجية ترغب فى العاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعد موقف فايلر تجاه اللاعب واضح، حيث لم يشارك اللاعب مطلقاً منذ تولى المدرب السويسرى المسئولية الفنية للأهلى، نظرًا لعدم التزامه بالتعليمات الفنية من ناحية وعدم التزامه خارج الملعب من ناحية أخرى.

وحاول مسئولو الأهلى تسويق صالح جمعة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن اللاعب لم يتلق أى عروض سواء محلية أو خارجية، لتفكر الإدارة الحمراء فى إعارته مجاناً للدورى الفنلندى، إلا أن اللاعب تحفظ على راتبه هناك فى وقتها.