  • السبت 30 مايو 2020
  • بتوقيت مصر03:49 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
منة عبدالعزيز

"التحريات" تفجر مفاجأة في واقعة اغتصاب منة عبدالعزيز

محمد صلاح

"صلاح" يحتل المركز الرابع في قائمة الأعلى أجرًا

أسامة هيكل

أسامة هيكل: هذا أمر من الرئيس

جومانا ماهر

مذيعة بالتليفزيون المصري: كارثة حلت على الجميع

كورونا

"جربته على أقاربي".. طبيب يعلن اكتشافه علاجا لكورونا

مستشار بن زايد ساخرا : صرخت إيران فولدت "نملة"

مستشار بن زايد: هذه هي حالة دول الخليج بعد كورونا

تركي والخطيب

بعد تبادل الشتائم.. سر انقلاب تركي آل الشيخ على الأهلي

« ضابط الغلابة».. شقة للإيجار ببلاش

« ضابط الغلابة».. شقة للإيجار ببلاش

تركي آل شيخ

رسالة جديدة من "آل الشيخ" لشعب مصر

دعوي خلع

"سنانه سودا وريحتها وحشة".. دعوى خلع ضد زوجها

بعد 4 أيام من اختفائه.. العثور على فنان شهير متوفيًا

الصفحة الأخيرة

أيمن صفية
أيمن صفية
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

العثور على فنان شهير جثة هامدة داخل شقته

#

فنان شهير يدافع عن أمه بعد إهانتها في برنامج " رامز مجنون رسمي "

#

صدمة.. وفاة والد فنان شهير بعد أيام من وفاة شقيقته

#

العثور على جثة شاب بقنا بعد أيام من الغرق

جثة

غرق

العثور

فنان

فلسطيني

بعد أربعة أيام من اختفائه، عثر على الفنان الفلسطيني الشاب أيمن صفية (29 عاما)  من بلدة كفر ياسيف في الجليل، غارقًا في بحر حيفا، حيث كان في نزهة مع مجموعة من رفاقه.

وروى بعض من كانوا في النزهة في تلك الليلة، أن الراحل صفية قد سارع لإنقاذ صديقة نزلت للاستحمام وما لبثت أن بدأت تستغيث من الغرق، فهبّ لنجدتها، لكن موجة عملاقة قذفتها في تلك اللحظة نحو الساحل وابتلعته بسرعة البرق وكأنه لم يكن.

وفي بيان النعي، أوضحت عائلته أن الدفن سيتم في المقبرة الإسلامية بعد الصلاة عليه في مسجد كفر ياسيف، فيما يتم تقديم التعازي داخل كنيسة البلدة.

ونعت كل من وزارة الثقافة الفلسطينية الفنان أيمن صفية، وأكدت في بيان “اعتزازها بأيمن فنانا ومناضلا، حيث لعب دورا مهما في الحملة العالمية لحركة المقاطعة الثقافية لدولة الاحتلال”.

ودعت الوزارة الفنانين الفلسطينيين في كل مكان وفي أراضي 48، إلى الاستفادة من تجربة أيمن في رفض محاولات الشراء وتدجين الفلسطينيين في الداخل.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن “الراحل أيمن صفية درس الرقص في مدرسة رامبرت للرقص المعاصر في لندن، وشارك في عروض عديدة، منها الكلاسيكية، والمعاصرة، بالإضافة إلى المسرحيات الغنائية، في عدد من المسارح الشهيرة في برودواي وغيرها، وعمل مع مصممي رقص وفنانين، محلياً وعالمياً”.

وعبّر رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة عن تعازيه لأسرة صفية، قائلا “إن مئات المتطوعين العرب واليهود الذين قدّموا لدعم الأسرة يثبتون أن روحه ما زالت معنا “.

وشارك الآلاف في تشييع الفنان أيمن صفية الذي عُثر على جثته الأربعاء، بعد أربعة أيام من اختفائه رغم بحث مئات المتطوعين عنه ليل نهار. وشارك في الجنازة فنانون وممثلون ورؤساء مجالس وأصدقاء ومعارف. وقال رئيس مجلس قرية كفر ياسيف المحامي شادي شويري: “إنه شاب موهوب رائد ويلهم العديد من الشباب في المجتمع العربي. وتمت مراسم الدفن داخل المقبرة الإسلامية في سابقة هي الأولى بالتعاون بين المجلس المحلي في قرية كفر ياسيف والأسرة، بينما يقام الحداد في قاعة الكنيسة الإنجيلية المعمدانية كفر ياسيف المحلية”.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

يا عزيزي.. كلنا دكاترة!

فراج إسماعيل

بومبيو.. صانع الذكريات والنكبات والأوهام

د. هشام الحمامي

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» 1618 إصابة جديدة بـ"كورونا" في السعودية
» أهل متوفى بـ كورونا يحاولون أخذ جثمانه بالقوة دون تغسيل
» عروض الخليج تهدد مسيرة نجم الأهلى
» "السكك الحديدية": اللي ناسي الكمامة عندنا بسعر رمزي
» تقنية "القفزات".. يوتيوب يتغلب على الفيديوهات الطويلة
» بكلمات مؤثرة .. "الحضرى" ينعى جوكر السينما
» حقيقة سحب لقب السوبر من الزمالك
» ولدت بفمين.. كيف عالجها الأطباء
» علماء: هذا الأمر يقضي على كورونا في 4 ساعات
» معجزة وراء إنقاذ طفل حديث الولادة بعد دفنه حيا تحت الأنقاض
» أزهري: الله هو من ابتلانا بكورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:58 م

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية